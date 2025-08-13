Una medida que busca brindar mayor seguridad en los aeropuertos implementó la Administración de Seguridad en Transporte de Estados Unidos (TSA); por tanto, si eres un viajero que no cumple con las nuevas disposiciones podrías hacerte acreedor de una multa que supera los US$12,000. A continuación, te detallo en qué consiste y cómo podrías evitarla.

Cabe mencionar que esta medida forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para intensificar los controles en el equipaje de los pasajeros.

La TSA adoptó una medida con el fin de brindar más tranquilidad a los agentes de seguridad en los aeropuertos (Foto: AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

LAS MULTAS QUE PODRÍAS RECIBIR EN UN AEROPUERTO DE EE.UU.

A partir de ahora, las personas que tengan un comportamiento inapropiado en los controles de seguridad podrían enfrentar una multa que va desde los US$2,570 hasta los US$ 12,900. La suma variará dependiendo de la gravedad de la falta que cometan.

La sanción económica se aplicará cuando se obstaculicen los procedimientos correspondientes de revisión de equipaje. Es preciso mencionar que no necesariamente debe haber contacto físico, así que debes tener mucho cuidado.

¿Cuáles son estas infracciones?

Negarse a adoptar la postura que se le solicita durante la inspección corporal o el escaneo.

Hacer grabaciones o tomar fotografías en zonas de revisión.

Resistirse a la inspección de dispositivos electrónicos (celulares, laptops, tabletas).

Impedir u obstaculizar el paso a otros pasajeros en las áreas de control de seguridad del aeropuerto.

Para evitar las multas por estas faltas, simplemente debes seguir las disposiciones que se establecen en los aeropuertos estadounidenses: mantener la postura requerida durante el escaneo, no desobedecer las instrucciones del personal de seguridad, ten preparados tus dispositivos electrónicos para la revisión y no uses cámaras en zonas restringidas.

Ten preparados tus dispositivos cuando vayas al aeropuerto para pasar los controles respectivos (Foto referencial: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!