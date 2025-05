En Carolina del Sur, Estados Unidos, hay una persona que tiene un gran motivo para sonreír. Eso lo digo porque ganó 50 mil dólares en el Powerball. Sí, una verdadera locura. Desafortunadamente, no te puedo brindar su nombre porque eso no se ha revelado, pero no creas que estoy con las manos vacías, ya que sí estoy en la capacidad de decirte en qué local de dicho estado compró su boleto de la suerte. La dirección del establecimiento la encontrarás más abajo.

Antes de brindarte la información indicada, subrayo que el/la protagonista de esta historia participó en el sorteo Powerball Double Play, el cual se realiza después del clásico sorteo del Powerball, brindando una oportunidad adicional para ganar algún premio.

Habiéndote mencionado ello, te comento que en el sorteo Powerball Double Play los números que salieron ganadores el sábado 3 de mayo fueron 14, 23, 33, 38, 60 y el Powerball fue 3. Ahora, con respecto al local al que fue la afortunada persona para comprar su boleto, te digo que ello lo daré a conocer basándome en lo señalado por The State, un diario publicado en Columbia, Carolina del Sur.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) ×

La dirección exacta del establecimiento

Ese medio, citando a la Lotería de Educación de Carolina del Sur, reveló que el ticket ganador de 50 mil dólares fue adquirido en la gasolinera/tienda de conveniencia Simba Express, que se encuentra en Alpine Road 2932, Columbia. Para que te ubiques mejor, está cerca de la escuela Cardinal Newman y del cruce de las autopistas interestatales 77 y 20.

Los premios del Powerball deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. (Foto: Mark Ralston / AFP) ×

El boleto en cuestión coincidió con cuatro de los cinco primeros números, además del Powerball, razón por la cual la persona ganó tal cantidad de dinero. Por otro lado, te comento que este miércoles 7 de mayo se realizará un nuevo sorteo del Powerball. Para ese día hay un gran premio estimado de 54 millones de dólares, con la opción en efectivo de 24.8 millones de dólares. ¿Te animas a participar?