Día a día las medidas contra los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos se fortalecen. Donald Trump no ha parado la mano con su objetivo de erradicar por completo la inmigración ilegal en su país y es gracias al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que vienen realizando una labor exhaustiva y en conjunto para llevar a cabo las deportaciones.

Ante esta ola de deportaciones, el temor y la incertidumbre de los inmigrantes, muchos de ellos han sabido crear nuevas estrategias para salvaguardar lo más preciado que han obtenido en sus años en el país del ‘Sueño Americano’, su dinero y sus bienes en dicho país.

Nueva medida del ICE contra los inmigrantes ilegales, que ahora serán informados sobre su deportación con apenas 6 horas de anticipación. (Foto: AFP)

¿Qué estrategia aplican los latinos ante el aumento de los arrestos del ICE?

The Washington Post ha indicado que, especialmente los residentes de origen centroamericano que viven en los Estados Unidos, sobretodo dentro de Washington D.C. han sido los protagonistas de un aumento significativo de las remesas que envían a sus países de origen, como El Salvador, Honduras y Guatemala como los principales que figuran en la lista.

La finalidad de enviar dichas remesas a sus países de origen es debido a las deportaciones ejecutadas por el ICE, donde en su mayoría no pueden acceder a sus fondos acumulados durante su estancia en los Estados Unidos. Una de las leyes que fue implementada llamada “One Big Beautiful Bill Act” (gran y hermoso proyecto de ley, en español), o la pérdida del Estatus de Protección Temporal, han sido las causantes de que los ciudadanos latinos decidan tomar esta importante medida para cuidar sus bienes.

Millones de inmigrantes indocumentados enfrentan nuevas barreras tras el cambio del ICE que limita el acceso a audiencias de fianza en EE.UU. | Crédito: ICE en Español / Facebook

¿A cuánto han incrementado las remesas ante las deportaciones de Donald Trump?

Como ha señalado The Washington Post, las remesas aumentaron considerablemente en los últimos meses: 21% para Guatemala, 20% para Honduras, 14% para El Salvador y 12% para México, en el periodo comprendido entre enero y marzo del presente año 2025.

Es importante realizarlo en este momento, pues en caso de sufrir una deportación, no podrás tener acceso a ninguno de tus fondos, por lo que no podrás enviar dinero a tus familiares en tu respectivo país de origen. Cabe señalar que inclusive si cuentas con green card o tarjeta de residencia permanente, no podrás tener acceso a tus fondos en caso de ser intervenido por el ICE.

El mencionado previamente “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, cobra el 1% del dinero enviado como parte de los impuesto. Esto será destinado a mejorar las capacidades policiales del ICE ante los arrestos de inmigrantes ilegales. Se espera la contratación de hasta 10 mil agentes migratorios adicionales, con un fondo de 8mil millones de dólares como inversión.