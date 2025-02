Ni bien asumió el poder, el presidente Donald Trump cumplió lo que tanto había prometido en cuanto a política migratoria: comenzar con las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales; no sólo ello, pues anunció que eliminaría la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, una noticia que ha generado preocupación en millones de indocumentados, quienes nos saben qué pasará con sus hijos si no obtienen la nacionalidad de Estados Unidos. ¿Se convertirán en apátridas? En las siguientes líneas, te lo comento.

Como se recuerda, el republicano firmó varias órdenes ejecutivas el 20 de enero, una de ellas era bloquear la ciudadanía para hijos de indocumentados o padres que tengan un estatus legal temporal como visas de trabajo o de estudiante, al igual que para turistas, viajeros de negocios, la cual fue titulada: “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.

Inmigrantes latinos intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México (Foto: AFP)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES EN CASO SE LES NIEGUE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE?

En caso se niegue la ciudadanía estadounidense a los hijos de los inmigrantes, esto afectará drásticamente a gran cantidad de niños y sus familias, ya sea en el corto o largo plazo. Pero ¿qué tan cierto es que podría convertirse en apátrida?

Este caso podría darse por ejemplo con ciudadanos venezolanos indocumentados que están en USA. Resulta que al no haber un consulado de Venezuela en Estados Unidos, “los padres del menor no podrían ir a su país de origen porque su bebé no tendría pasaporte para salir de EE.UU. y porque, si salieran ellos, perderían el caso de asilo. Así las cosas, si nace sin poder ser ciudadano estadounidense, este niño básicamente nace sin patria, apátrida”, señaló Leidy Pérez, abogada y directora de políticas y de comunicación de Proyecto de defensa de solicitantes de asilo (ASAP, por sus siglas en inglés) a BBC Mundo.

Además de ello, no tendrían beneficios importantes como acceso a la salud y la educación. Asimismo, se les negaría la licencia de conducir, así como la “matrícula reducida por ser residente si deciden estudiar en una universidad pública”. Adicional a ello, no podrían alistarse en el ejército y más.

En Estados Unidos existe un principio llamado ciudadanía por derecho de nacimiento, el cual otorga la nacionalidad a cada niño nacido en su territorio, sin importar el estatus migratorio de los papás. Ahora, Donald Trump quiere eliminar ese derecho (Foto: AFP)

¿QUÉ SEÑALA LA ENMIENDA XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE EE.UU.?

Debido a que se busca reinterpretar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que fue propuesta el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868, te contamos que señala la Enmienda XIV.

Si nos enfocamos en el tema de la ciudadana, la Sección 1 señala que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria”.