Tu viaje soñado a Disneyland, tomarte fotos en el Golden Gate de San Francisco o conocer la Estatua de la Libertad puede cambiar por completo si no tienes en cuenta un importante detalle que las autoridades españolas alertaron. En las últimas horas se emitió una advertencia a los titulares del pasaporte de España que planean viajar por ejemplo a los Estados Unidos. Y es que no tomar en cuenta un requisito básico puede hacer que miles de turistas no puedan ingresar a su país de destino y sean devueltos a casa desde el aeropuerto y en plenas vacaciones de verano. Aquí te explico de qué se trata.

Cuando preparas tu maleta, estoy segura que muchas veces empiezas a guardar primero tus looks bien pensados para que las imágenes del recuerdo sean las mejores, la batería externa del celular y diversos accesorios que necesitarás para tu relajo así como los pasajes de avión y el cronograma detallado de cada actividad que realizarás por día; sin embargo, hay algo fundamental que, en muchos casos, se olvida.

A quién no le ha pasado o ha sido testigo de una persona totalmente desesperada en el aeropuerto porque no guardó los documentos de identificación, ya sea el DNI, pasaporte o visa. Estos son esenciales para viajar, ya que sin ellos no podrás entrar a muchos países, más aún con el endurecimiento general de las reglas en viajes a Estados Unidos y otras zonas del mundo.

La Policía Nacional de España envió una alerta a viajeros con pasaporte español y DNI. (Foto: fcafotodigital / iStock) / fcafotodigital

Alerta a viajeros con pasaporte español

A través de redes sociales, la Policía Nacional de España envió un mensaje a los viajeros que utilizan tanto el pasaporte como el documento de identidad (DNI), para que tomen precauciones, ¿de qué se trata?

“Que tu viaje de este verano no se convierta en una excursión de vuelta al sofá de tu casa”, publicó la institución en la red social X haciendo un llamado a revisar “con antelación la caducidad de tu DNI y pasaporte. Evita disgustos y pide cita previa para renovarlos”.

En el video que acompaña la publicación se explica que “sin tu DNI en vigor, no vas a ir a ninguna parte. Si no quieres quedarte en tierra, comprueba la fecha de caducidad de tus documentos con la suficiente antelación”.

✈️🚆Que tu viaje de este #verano no se convierta en una excursión de vuelta al 🛋️ de tu casa



👉Revisa con antelación la caducidad de tu #DNI y #Pasaporte



👉#EvitaDisgustos y pide cita previa para renovarlos

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/O7bDmJ3a8b pic.twitter.com/EozQ9OhvXW — Policía Nacional (@policia) August 6, 2025

¿Cómo renovar el pasaporte y DNI antes de viajar a Estados Unidos?

Si tienes un viaje próximo al país de Donald Trump, no olvides revisar tus documentos y, en caso necesites renovar, aquí te explico qué hacer. La renovación de los documentos solo es posible con cita previa, la cual se puede solicitar en el sitio oficial para este trámite. En el caso del DNI, se puede renovar 180 días antes de su caducidad o seis meses, mientras que el pasaporte se puede tramitar con un año de antelación.

Revisa la fecha de caducidad así como la validez o podrías quedarte sin viajar. (Foto: mihailomilovanovic / iStock) / mihailomilovanovic

No uses un DNI o pasaporte extraviado que luego recuperaste

Otro error que están cometiendo muchos turistas que quieren salir de España es usar un DNI o pasaporte que previamente han denunciado como perdido o robado y es que la delincuencia nos puede atacar en el momento menos pensado y qué peor que suceda justo antes de un viaje; sin embargo, hay detalles a considerar.

Cuando una persona va a la comisaría a denunciar el extravío o sustracción de su documento, este queda automáticamente anulado y sin ningún valor jurídico. Entonces, si días después lo encuentras, es mejor que ni intentes usarlo porque ya no es válido para viajar y esto arruinará tus planes.

Y es que, según alertó la Policía Nacional de España, en su base de datos figura oficialmente como sustraído o perdido y tendrás complicaciones al llegar a tu destino, como Estados Unidos, donde los agentes fronterizos comprobarán su validez y te impedirán la entrada. Lo mejor es que si pusiste una denuncia, solicites una cita para obtener un nuevo DNI válido.

