Aunque no es exactamente una noticia nueva, está marcando una tendencia bastante interesante en el mundo financiero. Como sabrás, en los últimos tiempos la banca ha ido cambiando, y este 2025 no es la excepción. En lo que va del año, más de 320 sucursales bancarias en Estados Unidos han cerrado sus puertas, y algunos de los grandes de siempre, como Flagstar, TD Bank, Wells Fargo y Bank of America, han sido parte de esta ola.

Este fenómeno no es un accidente. Detrás de estos cierres está algo mucho más grande: el comportamiento bancario está cambiando, y con él, la forma en que interactuamos con el dinero. Hoy en día, cada vez más personas usan aplicaciones móviles o la banca en línea para realizar sus transacciones. Si bien todavía hay más de 200 millones de estadounidenses que hacen sus trámites de forma presencial, el uso de herramientas digitales no para de crecer. Y la pandemia de COVID-19, como ya sabemos, aceleró aún más esta transformación.

Un dato que me llamó bastante la atención es que, de acuerdo con estudios recientes, los clientes de bancos como US Bank están viendo cómo varias de sus sucursales se cierran. Por ejemplo, este año, ha cerrado unas 40. Wells Fargo no se queda atrás, con 49 de sus oficinas clausuradas, mientras que Flagstar ha cerrado alrededor de 52. En total, son cientos de lugares menos para hacer esas transacciones “en persona” a las que muchos estábamos acostumbrados.

Bank of America ha cerrado una importante cantidad de sucursales en Estados Unidos (Foto: AFP)

EL CIERRE DE LOCALES AFECTA A UN SECTOR IMPORTANTE DE LA SOCIEDAD

Esto puede sonar un poco alarmante, sobre todo para quienes no son tan fanáticos de la tecnología, o para aquellos que viven en zonas rurales. Las personas mayores, por ejemplo, que no siempre tienen acceso fácil a Internet o que prefieren el contacto físico, se están viendo más afectadas por estos cambios. Para ellos, la banca presencial sigue siendo una necesidad. El cierre de estas oficinas no solo significa menos opciones para hacer depósitos o consultar información, sino que también puede llevar a largos viajes para acceder a los servicios financieros.

En este contexto, hay que reconocer que la banca digital tiene muchas ventajas. Está diseñada para ser rápida, accesible y, a veces, hasta más eficiente. Pero no podemos ignorar que hay un grupo importante de personas para quienes el acceso físico a un banco sigue siendo vital. Y aunque los cajeros automáticos siguen siendo una opción, muchos se sienten inseguros o incómodos con el hecho de tener que depender solo de la tecnología para manejar su dinero.

Lo curioso de todo esto es que las generaciones más jóvenes, como la Generación Z, casi no pisan una sucursal bancaria. De hecho, en promedio, van unas 3,6 veces al año. Mientras que los más grandes, como los baby boomers, todavía se acercan a las oficinas bancarias con más frecuencia, aproximadamente unas 4,6 veces al año, motivos por los cuales aún existen varias sucursales abiertas en todo el país.

