¡Si eres cliente de Bank of America, atención a la siguiente información! El prestigioso banco de Estados Unidos ha comunicado que empezará a cerrar cuentas de personas en los próximos meses. Esto debido a un requisito específico que la entidad está solicitando como parte de un plan para fortalecer la seguridad y cumplir con las regulaciones federales.

¿QUÉ REQUISITO ESTÁ PIDIENDO BANK OF AMERICA PARA NO CERRAR CUENTAS?

El requisito impuesto por Bank of America para que cierre algunas cuentas se centra en la actualización y verificación de la información personal de los clientes. Esto incluye elementos críticos como el número del Seguro Social (SNN, por sus siglas en inglés), una identificación válida emitida por el gobierno y la prueba de domicilio actualizada.

De acuerdo a fuentes del sector financiero, las personas que no proporcionen esta documentación podrían recibir un aviso sobre la suspensión o el cierre definitivo de sus cuentas de Bank of America.

La entidad bancaria ha recalcado la importancia de estas medidas en el contexto de las nuevas normativas gubernamentales diseñadas para combatir el fraude financiero, el lavado de dinero y otros usos indebidos en el sector bancario.

Un número creciente de clientes bancarios podría enfrentar el cierre de sus cuentas si no actualiza su información personal. Según los análisis preliminares, los más vulnerables son quienes abrieron su cuenta hace varios años y nunca actualizaron sus datos, así como aquellos que han ignorado las solicitudes de verificación enviadas por el banco.

También corren riesgo los usuarios extranjeros con documentación vencida o incompleta, y quienes presentan inconsistencias en sus perfiles. La recomendación de las entidades financieras es clara: revisar y corregir cuanto antes cualquier dato pendiente para evitar la suspensión de servicios. La medida busca reforzar la seguridad y cumplir con las normativas vigentes, pero podría afectar a miles si no se actúa a tiempo.

Bank of America es uno de los bancos más importantes del país (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) ×

¿QUÉ HACER PARA QUE BANK OF AMERICA NO ME CIERRE LA CUENTA?

Bank of America ha instado a todos sus clientes a seguir una serie de pasos para evitar esos inconvenientes. Primero, deberán verificar y actualizar sus datos personales de manera regular a través del portal oficial del banco.

Asimismo, tendrán que subir los documentos solicitados o visitar una sucursal para presentar una identificación válida y actualizada. La persona deberá estar atenta a cualquier notificación del banco enviada por correo electrónico o correspondencia, las cuales contienen fechas límite para cumplir con los requisitos.

Los usuarios que hagan caso omiso o no completen este proceso dentro del plazo estipulado corren el riesgo de que sus cuentas sean congeladas o cerradas de manera indefinida. Aunque Bank of America no ha especificado una fecha exacta, las acciones podrían comenzar a mitad de año.

Se prevé que las primeras cuentas en ser cerradas serán aquellas que representen un mayor riesgo de incumplimiento y que no hayan sido verificadas en un largo tiempo. Por ahora, el banco no ha publicado un comunicado oficial con la lista detallada de las cuentas que podrían verse afectadas.

Bank of America es una empresa bancaria y financiera estadounidense que ofrece servicios como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y inversiones (Foto: AFP) ×