¿Tienes alguna tarjeta de crédito o débito de Bank of America? Si la respuesta es afirmativa, entonces de seguro no conoces un beneficio que este banco ofrece a sus clientes. Uno con el que no gastarás un solo dólar. Se trata de entradas gratis a más de 225 museos e instalaciones culturales en el país.

Este beneficio, poco conocido por muchos, tiene 25 años dentro del programa de Bank of America para sus clientes. Este se llama ‘Museums on Us’ y los usuarios de tarjetas de débito y crédito del banco pueden acceder a ello, eso sí existen algunas condiciones a tomar en cuenta para aprovechar al máximo este regalo.

Una de las sedes de Bank of America en Estados Unidos. (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO?

Para obtener este beneficio tienes que presentar tu tarjeta de débito o crédito activa de Bank of America a la hora de ingresar a la institución cultural, junto a tu identificación o licencia de conducir (algún documento con foto). Entre los museos participantes de ‘Museums on Us’ están los siguientes:

LACMA, SFMOMA, MoCA Westport, MOCA, MOSH, The Bass, SCAD Museum of Art, Art Institute of Chicago, The National WWII Museum, Museum of Fine Arts, Boston, John F. Kennedy Hyannis Museum, EcoTarium, Arab American National Museum, National World War I Museum and Memorial, Las Vegas Natural History Museum, The Newark Museum of Art, Greensboro Children’s Museum, Philadelphia Museum of Art y muchos otros. Conoce aquí la lista completa.

¿CUÁNDO APROVECHAR EL BENEFICIO DE BANK OF AMERICA?

El beneficio para entrar de manera gratuita a los museos e instituciones culturares de la lista de ‘Museums on Us’ de Bank Of América es válido el primer fin de semana completo de cada mes. Te recomendamos buscar los museos de su estado y ciudad y confirmar que la entrada gratuita está disponible en ambos días (sábado y domingo).

Del mismo modo, recuerda revisar los horarios de atención de cada institución, así como seguir los protocolos de seguridad de cada lugar.

Un hombre usando uno de los cajeros automáticos de Bank of America. (Foto: Getty/David McNew)