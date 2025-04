Si eres clientes del Bank of America, esta información será de mucha ayuda. Y es que el banco estadounidense ya comunicó a sus usuarios que empezará a eliminar cuentas de algunos clientes que sean clasificadas como “abandonadas”. Por ello, aquí te contamos lo que debes hacer para evitar este inconveniente.

LO QUE DEBES HACER PARA QUE BANK OF AMERICA NO ELIMINE TU CUENTA

Bank of America ha decidido cerrar todas las cuentas consideradas “abandonadas”. Aunque algunas de estas cuentas no sean cerradas directamente, podrían ser restringidas o sus fondos transferidos a custodia estatal, conforme a las leyes de confiscación vigentes. Las regulaciones varían según el estado y están diseñadas para que los gobiernos locales administren los activos no reclamados.

Bank of America es una empresa bancaria y financiera estadounidense que ofrece servicios como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, préstamos y inversiones (Foto: AFP)

Para que Bank of America clasifique una cuenta como inactiva, esta debe permanecer sin transacciones durante al menos tres años. Eso sí, antes de proceder a la cancelación, el banco notificará al titular para que tome las medidas necesarias si desea evitar el cierre.

Si el banco no recibe respuesta, los fondos de la cuenta podrían ser transferidos al estado correspondiente. Esta política aplica a cuentas corrientes, cuentas IRA, certificados de depósito (CD), acciones, cajas de seguridad y cheques de caja no cobrados.

Ahora, para prevenir la cancelación de tu cuenta por inactividad, se recomienda realizar una transacción ocasional o simplemente iniciar sesión para que el banco registre actividad. Con solo revisar tu saldo, el sistema marcará que tu cuenta sigue activa.

Como se recuerda, la pandemia de COVID-19 cambió los hábitos de los usuarios, quienes ahora prefieren realizar sus transacciones de manera digital en lugar de acudir a los bancos. Como resultado, Bank of America ha decidido cerrar varias de sus oficinas físicas.

Una sede de Bank of America en Nueva York. (Foto: AFP)