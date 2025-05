En una época donde la banca digital domina el día a día de los usuarios, Bank of America apuesta por lo que muchos consideraban obsoleto: abrir más sucursales físicas. Sí, leíste bien. Mientras otros bancos como TD Bank y Flagstar cierran locaciones, la segunda institución financiera más grande del país está lista para expandir su presencia territorial con 150 nuevas sucursales para el año 2027.

ASÍ ES EL PLAN DE EXPANSIÓN DE BANK OF AMERICA

El plan no es improvisado. Solo en 2025, Bank of America abrirá 40 nuevas sucursales, y otras 70 se sumarán en 2026. Este giro estratégico parece desafiar la lógica del mercado, pero la entidad lo respalda con una fuerte inversión de más de 5 mil millones de dólares destinados tanto a nuevas aperturas como a renovaciones de oficinas existentes. De hecho, en 2024 ya renovaron unas 3,000 locaciones, y el objetivo es actualizar otras 500 más antes de 2027.

“Queremos estar donde nuestros clientes están, y ofrecerles la experiencia que desean, ya sea digital o cara a cara”, dijo Holly O’Neill, una de las principales ejecutivas de la firma. Desde 2016, la entidad ha sumado 471 sucursales a su red, lo que deja en claro que la estrategia de cercanía física sigue siendo esencial en ciertos contextos.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS NUEVAS SUCURSALES DE BANK OF AMERICA?

El plan de expansión no solo abarca grandes ciudades como Nueva York, donde ya se anunció una nueva sucursal insignia en Bryant Park, sino que también alcanza comunidades en crecimiento como Boise y Nampa, en Idaho, donde se abrirán al menos cuatro nuevas sucursales, comenzando con una inauguración prevista para el 9 de junio. “Queremos brindar servicios financieros de primera clase a más comunidades”, aseguró Will Smayda, director de centros financieros de Bank of America.

Además de Idaho y Nueva York, la expansión incluirá ciudades y regiones clave como Nueva Jersey, Utah, Colorado, Atlanta, Sacramento, Omaha y Nashville. Esta diversificación geográfica muestra el deseo del banco de acercarse tanto a mercados consolidados como a comunidades en desarrollo, ampliando su huella más allá de los centros tradicionales.

¿POR QUÉ BANK OF AMERICA APUESTA POR LA EXPANSIÓN?

Puede parecer paradójico abrir sucursales cuando el 90% de las interacciones del banco son digitales, pero Bank of America ha identificado un patrón claro: aunque los clientes resuelven lo cotidiano desde su app, prefieren la atención personalizada cuando se trata de decisiones financieras importantes. Prueba de ello es que, en 2024, más de 10 millones de conversaciones presenciales se realizaron en sus centros financieros.

Aron Levine, presidente de la banca preferente de la institución, lo resume bien: “Nuestros centros financieros no solo son espacios para transacciones, son lugares donde los clientes se sientan con un asesor, discuten sus objetivos, y planifican su futuro con claridad”. En un mundo digitalizado, la confianza aún se construye cara a cara.

