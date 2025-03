Miles de clientes de Bank of America podrían perder acceso a sus fondos si no cumplen con ciertos requisitos de actividad en sus cuentas. La institución financiera ha confirmado que cerrará las cuentas consideradas inactivas, según las leyes de confiscación de cada estado, una medida que podría afectar a una amplia variedad de productos financieros, desde cuentas corrientes hasta cheques de caja sin cobrar.

Si bien esta es una práctica bancaria común en Estados Unidos, muchos clientes desconocen las reglas y podrían llevarse una sorpresa desagradable. Aquí te explicamos qué cuentas están en riesgo y cómo evitar el cierre.

¿QUÉ CUENTAS DE BANK OF AMERICA PUEDEN SER CERRADAS?

Aquellas cuentas de Bank of America que no muestren actividad durante un periodo prolongado, normalmente tres años o más, pueden ser marcadas como “abandonadas”. Según el banco, los clientes podrán recibir una notificación antes de que su cuenta sea transferida al estado. “Si no ha accedido a su cuenta durante un periodo prolongado, podría recibir una carta informándole que su cuenta se considera abandonada y podría ser transferida al estado según las leyes de reversión de activos”, indica Bank of America en su sitio web.

Este aviso se aplica a una variedad de productos financieros, incluyendo:

Cuentas corrientes y de ahorro.

Cuentas de jubilación individuales (IRA).

Certificados de depósito (CD).

Cheques de caja sin cobrar.

Acciones y cajas de seguridad.

Si el cliente no responde ni toma acción, los fondos serán entregados al estado correspondiente bajo las leyes de reversión de activos.

Sede de Bank of America cierra cuentas que no se usen desde hace más de tres años (Foto: STAN HONDA / AFP)

¿CÓMO EVITAR QUE BANK OF AMERICA CIERRE TU CUENTA?

Para prevenir el cierre y la confiscación de fondos, Bank of America recomienda que los clientes realicen alguna de las siguientes acciones con regularidad:

Iniciar sesión en la banca en línea o la aplicación móvil. Realizar transacciones, como transferencias, pagos de facturas o depósitos. Usar la tarjeta de débito o crédito vinculada a la cuenta. Consultar el saldo o realizar cualquier operación en cajeros automáticos. Responder rápidamente a cualquier notificación del banco.

Estas acciones ayudan a mantener la cuenta activa y evitan que se marque como abandonada.

Debes mantener tu cuenta activa para evitar que la puedan cerrar (Foto: STAN HONDA / AFP)