Si alguna vez te has preguntado quién está detrás de Bank of America, la respuesta es compleja pero fascinante. Como cualquier empresa que cotiza en bolsa, Bank of America pertenece a sus accionistas, pero detrás de este gigante financiero hay una red de poderosos inversores institucionales, figuras destacadas del mundo empresarial y una historia que se remonta a más de un siglo.

Con 2,45 billones de dólares en activos al cierre de 2023, Bank of America es el segundo banco más grande de Estados Unidos, solo superado por JPMorgan Chase. Su influencia en la economía estadounidense y mundial es innegable, pero ¿quién controla realmente este coloso financiero?

LA HISTORIA DE BANK OF AMERICA

La historia de Bank of America inició en 1904, cuando Amadeo Peter Giannini, hijo de inmigrantes italianos, fundó el Banco de Italia en San Francisco. Giannini quería ofrecer servicios financieros a las clases trabajadoras y a los pequeños empresarios, en una época en la que los bancos solo atendían a las grandes empresas y a los más ricos.

Tras el devastador terremoto de San Francisco en 1906, Giannini mostró su carácter visionario al ofrecer préstamos “de mano” a las personas que ayudaban a reconstruir la ciudad. En 1930, el banco adoptó el nombre de Bank of America y, cuando Giannini falleció en 1949, la institución ya contaba con más de 500 sucursales y 6 mil millones de dólares en activos.

Hoy en día, Bank of America cotiza en bolsa, lo que permite que cualquier persona con una cuenta de corretaje pueda comprar acciones. Sin embargo, el control real del banco está en manos de grandes jugadores institucionales y de un grupo selecto de altos ejecutivos.

El accionista más importante es Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES SON LOS INVERSORES INSTITUCIONALES?

Los inversores institucionales poseen aproximadamente el 59% de las acciones, mientras que los directivos tienen alrededor del 13%. El accionista más importante es Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, que posee 1,030 millones de acciones, equivalentes al 13% de la compañía, con un valor cercano a los 37,000 millones de dólares en marzo de 2024. Esta participación convierte a Bank of America en la segunda mayor inversión de Buffett después de Apple.

Otros actores clave en la estructura accionaria incluyen al Grupo Vanguard, que posee aproximadamente 608 millones de acciones (7,7%), y a BlackRock, que controla 491 millones de acciones (6,2%). State Street y Fidelity Management & Research también tienen participaciones significativas, con el 3,7% y el 2,4% de las acciones, respectivamente. Estas entidades gestionan miles de millones en fondos de inversión y ETF, lo que les otorga una influencia directa sobre las decisiones estratégicas del banco.

Brian Moynihan, director ejecutivo desde 2010, posee aproximadamente 2,65 millones de acciones (Foto: AFP)

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE BANK OF AMERICA?

A nivel individual, el poder está concentrado en las manos de altos ejecutivos que también son accionistas importantes. Brian Moynihan, director ejecutivo desde 2010, posee aproximadamente 2,65 millones de acciones, lo que representa el 0,03% de la compañía. En 2023, Moynihan recibió una compensación de 29 millones de dólares, de los cuales 27,5 millones fueron en forma de acciones.

Otros nombres clave son Paul Donofrio (vicepresidente), con más de 1,09 millones de acciones; Bruce Thompson (director de crédito), con 880.000 acciones; y Thong Nguyen (director de estrategia), con 585,000 acciones.

El gobierno interno de Bank of America está a cargo de una influyente junta directiva compuesta por 13 miembros de alto calibre en el mundo empresarial. Además de Moynihan, la junta incluye a Lionel Nowell III, ex vicepresidente y tesorero de PepsiCo; Sharon Allen, ex presidenta de la junta directiva de Deloitte; y José Almeida, CEO de Baxter International.

También figuran nombres como Arnold Donald (Carnival), Linda Hudson (BAE Systems), Mónica Lozano (ImpreMedia) y Clayton Rose (ex JPMorgan Chase). Este grupo de líderes aporta una mezcla de experiencia en banca, consultoría, tecnología y manufactura, garantizando una visión diversificada para la toma de decisiones.