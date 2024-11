Cada año, los compradores esperan con ansias la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, dos de los eventos de compras más importantes del calendario. Estos días, marcados por enormes descuentos, atraen a millones de personas en busca de las mejores ofertas en productos de todo tipo, desde tecnología hasta ropa. La emoción es palpable, ya que las tiendas rebajan sus precios de manera significativa, lo que genera una avalancha de consumidores dispuestos a aprovechar las ofertas. Pero, a pesar de la popularidad de ambos eventos, una pregunta persiste: ¿cuál de los dos ofrece realmente las mejores oportunidades de ahorro?

Para 2024, se espera que un récord de 183,4 millones de personas realicen compras en tiendas y en línea entre el Día de Acción de Gracias y el Cyber Monday, un aumento respecto al récord anterior de 182 millones en 2023, según la Federación Nacional de Minoristas. Entre esos millones de compradores, el Black Friday sigue siendo el más popular. Según una encuesta reciente, el 72% de los encuestados, es decir, 131,7 millones de personas, planean adquirir ese día. Mientras tanto, el Cyber Monday, que se celebra el lunes siguiente, atraerá al 39% de los consumidores, lo que equivale a 72,3 millones de personas. Este entusiasmo por las rebajas no es una coincidencia, ya que el 57% de los consumidores asegura que las ofertas “son demasiado buenas para dejarlas pasar”. Esto muestra la importancia de ambos eventos en el mercado de consumo.

El Black Friday, en este 2024, está programado para el viernes 29 de noviembre, aunque algunas tiendas empiezan sus ofertas días antes y se extienden hasta los primeros días de diciembre (Foto: AFP)

¿CUÁL TIENE LAS MEJORES OFERTAS?

Sin embargo, a medida que los años han pasado y las compras en línea han ganado protagonismo, la distinción entre ambos eventos ha comenzado a desdibujarse. En el pasado, el Black Friday se concentraba principalmente en las tiendas físicas, mientras que el Cyber Monday estaba reservado para las ventas en línea. Hoy en día, esta separación es menos clara, con muchas tiendas ofreciendo sus descuentos tanto en línea como en tiendas físicas durante ambos días. De hecho, muchos minoristas, como Amazon, ya han comenzado a extender sus ofertas a lo largo de toda la semana, fusionando los dos eventos en una serie de descuentos continuos.

Una de las razones por las cuales algunos compradores prefieren el Black Friday es la oportunidad de adquirir productos a precios significativamente bajos en tiendas físicas, donde los descuentos a menudo se aplican a productos de alta demanda. En estos casos, la experiencia de estar en una tienda con grandes rebajas puede ser más atractiva para quienes buscan algo tangible, como televisores, electrodomésticos o ropa. Sin embargo, las multitudes y las largas filas pueden ser un desafío, lo que hace que muchos opten por evitar las tiendas físicas y se inclinen por las compras en línea.

El Cyber Monday, por otro lado, ha evolucionado como un día especialmente atractivo para quienes buscan comodidad y una experiencia de compra sin tener que salir de casa. Las tiendas en línea ofrecen descuentos en una amplia variedad de productos, desde tecnología de última generación hasta juguetes y artículos para el hogar. Además, durante el lunes es común encontrar ofertas especiales en gadgets electrónicos como teléfonos, computadoras y cámaras, lo que atrae a muchos compradores que buscan renovar sus dispositivos. Al ser un evento netamente digital, también ofrece la ventaja de evitar las multitudes y realizar adquisiciones desde cualquier lugar.

En cuanto a las ofertas, ambos días tienen su propio enfoque. El Black Friday suele tener descuentos más agresivos en artículos populares y de alta demanda. Los consumidores pueden encontrar grandes ofertas en productos de electrónica, como televisores, laptops y videojuegos, tanto en tiendas físicas como en línea. Sin embargo, debido a la alta competencia entre los minoristas y el hecho de que las ofertas están limitadas a existencias específicas, puede ser más difícil conseguir el artículo deseado, especialmente si no se llega temprano a la tienda o al sitio web.

El Cyber Monday, por su parte, se destaca por la variedad de ofertas online. Las marcas digitales, al no tener los costos de una tienda física, pueden ofrecer descuentos atractivos en una amplia gama de productos. Además, muchas de las ofertas en línea no están limitadas a ciertos productos, lo que permite a los compradores tener más opciones y flexibilidad. Aunque las promociones del lunes son muy competitivas, los consumidores no tienen que lidiar con las largas colas o los agobios de las jornadas en tiendas.

Para aquellos que buscan las mejores ofertas, la clave puede estar en aprovechar lo mejor de ambos mundos. Si bien el Black Friday sigue siendo el rey cuando se trata de descuentos en productos de gran demanda, el Cyber Monday ofrece ventajas para quienes prefieren la conveniencia de las compras en línea. Además, muchas veces las ofertas de ambos días se solapan, por lo que los compradores más astutos pueden aprovechar ambos eventos para conseguir productos a precios increíbles, sin importar si lo hacen en una tienda física o en línea.

En conclusión, no hay un día claro que siempre tenga las mejores ofertas, ya que depende en gran medida del tipo de producto que se busque y las preferencias de cada comprador. Mientras que el Black Friday sigue siendo el favorito para quienes buscan descuentos rápidos en artículos populares, el Cyber Monday se presenta como una opción más conveniente para quienes prefieren las adquisiciones en línea. La estrategia más inteligente para maximizar los ahorros durante esta temporada de compras es estar atento a las ofertas de ambos días y no perder la oportunidad de comparar los descuentos antes de realizar una compra.