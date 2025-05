Juniper Springs, uno de los lugares más espectaculares para remar en Florida Central, fue cerrado de manera temporal. ¿La razón? Un caimán de gran tamaño —y aparentemente con muy mal humor— estuvo persiguiendo a kayakistas. Sí, leíste bien. Nada de leyendas urbanas: esto pasó de verdad y, como amante del aire libre, me tocó una fibra muy particular.

Quienes han tenido la suerte de visitar este lugar saben que Juniper Springs es un pequeño paraíso natural, lleno de vida y aguas cristalinas. Pero también hay que ser conscientes de que se comparte espacio con fauna silvestre, y a veces la convivencia se pone tensa. Este caso es un recordatorio bastante fuerte de eso.

Juniper Springs es un lugar de recreación natural que se encuentra en el estado de Florida (Foto: Gobierno de Estados Unidos) ×

EL CAIMÁN NO ESTABA DE HUMOR PARA VISITAS

El Servicio Forestal de Estados Unidos fue quien dio la alarma. Según su comunicado, un caimán de entre 3.5 y 4 metros de largo ha estado mostrando una conducta agresiva. Por eso, se tomó la decisión de cerrar la vía fluvial en Juniper Springs, dentro del Bosque Nacional Ocala. Y no, no ha habido heridos, pero el susto que se llevaron algunos remeros no debe haber sido pequeño.

Las autoridades fueron claras: lo más seguro por ahora es dejarle su espacio al animal. De hecho, en tono bastante amable, el comunicado decía algo como “le cedemos el espacio al caimán por el momento. ¡Gracias por respetar nuestra vida silvestre!”. Una forma simpática de decirnos que, por ahora, es mejor no tentar a la suerte.

¿POR QUÉ SE ESTÁ COMPORTANDO ASÍ?

No es que el caimán se haya levantado de mal genio de la nada. Estamos en plena temporada de apareamiento de caimanes en Florida, que va de abril a junio. Y si algo hemos aprendido es que en estos meses los caimanes se vuelven más territoriales. Machos y hembras se ponen a la defensiva, sobre todo cerca de los sitios donde anidan.

En otras palabras: no es personal. Simplemente están siguiendo su instinto. Pero eso no quita que el comportamiento sea riesgoso para quienes disfrutamos de remar por estos manantiales. Mejor prevenir que lamentar.

NO ES UN CASO AISLADO: HUBO UNA TRAGEDIA RECIENTE

Este cierre en Juniper Springs ocurre poco después de un hecho lamentable. A comienzos de mayo, una mujer perdió la vida en un lago del centro de Florida cuando un caimán volcó la canoa en la que estaba con su esposo. El caso fue en el lago Kissimmee, y la víctima, Cynthia Diekema, fue arrastrada bajo el agua por un gran caimán.

Historias como esta nos recuerdan que, aunque raros, los ataques fatales de caimanes sí ocurren. Y en épocas como esta, debemos estar todavía más atentos cuando nos acercamos al agua.

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Las autoridades dijeron que van a seguir monitoreando la situación y que anunciarán cuando sea seguro volver a remar por Juniper Springs. Mientras tanto, los que amamos este lugar solo podemos esperar con paciencia y estar atentos a las actualizaciones.

La verdad es que ver a un caimán de ese tamaño desde un kayak debe ser una experiencia que no se olvida jamás… pero no necesariamente una que uno quiere repetir. Así que, si estás planeando una aventura en la naturaleza, recuerda que lo salvaje es hermoso, sí, pero también impredecible.