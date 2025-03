Durante los últimos años, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar desde casa, adaptándonos a una nueva forma de vida laboral que, en muchos casos, se extendió más de lo esperado. Con el tiempo, el teletrabajo se volvió una opción flexible y, para muchos, una verdadera ventaja. Sin embargo, las circunstancias cambian, y ahora, en California, se está dando un giro importante respecto a cómo se trabaja en el sector público.

El gobernador Gavin Newsom ha tomado una decisión que afecta a miles de trabajadores estatales, quienes, a partir de una fecha determinada, deberán regresar a sus oficinas para cumplir con sus funciones de manera presencial, tal y como se solía hacer antes de la pandemia. Este cambio no solo tiene implicaciones logísticas, sino también sociales, ya que marca el fin de una era de trabajo remoto que, para muchos, se convirtió en una nueva normalidad.

Gavin Newsom, gobernador de California, durante una conferencia (Foto: AFP)

¿POR QUÉ SE DA ESTE CAMBIO?

Es inevitable que muchos se pregunten por qué el gobernador ha tomado esta decisión, más aún si son los que han sido afectados con esta normativa. Según la orden ejecutiva firmada por Newsom, el objetivo es fortalecer la respuesta del estado ante emergencias y desastres, áreas en las que California necesita estar preparada para actuar con rapidez y efectividad. El gobernador resalta que el trabajo presencial permite una mayor colaboración entre los empleados, fomenta la innovación y aumenta la responsabilidad, factores clave para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. En sus palabras, “el trabajo presencial nos hace más fuertes a todos, punto”.

No se trata solo de una cuestión de productividad o de eficiencia en el día a día, sino de preparar a California para afrontar situaciones críticas como incendios forestales, como los sucedidos a inicios de año, emergencias climáticas y otros desastres naturales. Es claro que el gobierno estatal necesita contar con su equipo en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y eso implica estar todos juntos en las oficinas, trabajando en equipo.

LA FECHA CLAVE: ¿CUÁNDO DEBEN REGRESAR LOS EMPLEADOS A SUS OFICINAS?

A partir del 1 de julio de 2025, todos los empleados estatales deberán cumplir con la nueva política: al menos cuatro días de trabajo presencial cada semana. Esto, por supuesto, significa un cambio significativo respecto a la flexibilidad que muchos han disfrutado durante los últimos años. Aunque esta es la norma general, se han establecido excepciones que se analizarán caso por caso. Es decir, aquellos que tengan circunstancias especiales o necesidades particulares podrán solicitar una revisión de su situación.

Para aquellos que han formado una rutina de trabajo remoto, este cambio puede ser difícil de asimilar. La comodidad de trabajar desde casa, de gestionar los tiempos de manera más flexible, tener más horas de sueño y de evitar los desplazamientos diarios puede ser una transición complicada. Sin embargo, es importante entender que esta medida se ha tomado con un enfoque en el largo plazo y en el bienestar colectivo.

LAS EXCEPCIONES A LA REGLA

Es importante resaltar que no todos los trabajadores deberán seguir esta nueva política de manera estricta. Como mencioné, las excepciones se manejarán de acuerdo con cada caso. Esto quiere decir que si alguien tiene una situación personal o laboral que lo justifique, podrá solicitar trabajar bajo una modalidad distinta. Las agencias estatales serán las encargadas de evaluar estas excepciones, lo que da cierta flexibilidad para aquellas personas que realmente lo necesiten.

No obstante, el regreso a la oficina será la norma general. Aquellos que no puedan hacer su trabajo de manera remota, o que no se encuentren dentro de las excepciones, tendrán que ajustarse a esta nueva normativa sin excepciones.

Los trabajadores estatales de California tienen que regresar a sus labores de forma presencial (Foto: Freepik)

REFORZAR SECTORES CRÍTICOS

Además de esta medida para los empleados estatales, el gobernador Newsom también está buscando reforzar áreas específicas que se consideran críticas para el estado. En su orden ejecutiva, se destaca la necesidad de cubrir vacantes en áreas como la extinción de incendios, el pronóstico de condiciones climáticas extremas, y la resiliencia climática. Esto se debe a la creciente importancia de estar preparados para lo inesperado, sobre todo cuando hablamos de desastres naturales y cambios climáticos que podrían poner en peligro la seguridad de millones de personas.

California, con sus más de 224,000 empleados estatales, tiene una responsabilidad enorme en cuanto a la gestión de recursos y la respuesta ante crisis. Por esta razón, se espera que los empleados que ocupen puestos clave en estas áreas estén presentes, trabajando codo a codo, para garantizar que se puedan tomar decisiones rápidas y eficaces cuando se presenten situaciones de emergencia.