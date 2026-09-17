California realizará su próximo cambio de hora el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m. , los relojes deberán atrasarse una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m., con lo que terminará el horario de verano y entrará en vigor el horario estándar del Pacífico.

El ajuste se aplicará en todo California, incluidas ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José, Fresno, Oakland y Long Beach. Sin embargo, aunque existe una propuesta para dejar de cambiar la hora en el estado, no está confirmado que este sea el último retroceso de relojes.

La regla federal establece que los estados que observan el horario de verano deben cumplir las fechas nacionales fijadas por ley. También permite que un estado adopte el horario estándar durante todo el año mediante legislación estatal, pero no el horario de verano permanente sin un cambio previo en la normativa federal.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

El cambio ocurrirá durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. Cuando el reloj marque las 2:00 a. m. bajo el horario de verano del Pacífico, deberá retroceder a la 1:00 a. m. bajo el horario estándar del Pacífico.

Dato Cambio de hora en California Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué hacer con el reloj Atrasarlo una hora Nueva hora inmediata 1:00 a. m. Horario que termina Horario de verano del Pacífico (PDT, UTC−7) Horario que comienza Horario estándar del Pacífico (PST, UTC−8) Efecto práctico La madrugada tendrá una hora adicional

En términos simples, la hora entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces. Por ejemplo, después de las 1:59 a. m. PDT, el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. PST.

El calendario de 2026 confirma que California inició el horario de verano el 8 de marzo y lo finalizará el 1 de noviembre.

¿Qué pasa tras atrasar los relojes?

El cambio no modifica la cantidad total de luz solar. Lo que varía es el momento en que esa luz se percibe según el reloj: habrá amaneceres aproximadamente una hora más tempranos y atardeceres una hora más tempranos que el día anterior.

Para los residentes de California, el impacto más visible se sentirá en las tardes, que oscurecerán antes. Además, las personas que trabajan de madrugada, toman vuelos, usan transporte interurbano o tienen turnos programados deben considerar que la franja de la 1:00 a. m. se repetirá.

Aspecto Antes del cambio Después del cambio Zona horaria PDT: horario de verano del Pacífico PST: horario estándar del Pacífico Diferencia con UTC UTC−7 UTC−8 Relojes manuales Marcan la hora habitual Deben atrasarse una hora Teléfonos y computadoras Normalmente se actualizan solos Verificar zona horaria automática Luz durante la tarde Anochece más tarde según el reloj Anochece más temprano según el reloj

Los teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y otros equipos conectados suelen actualizarse automáticamente, siempre que tengan activada la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. En cambio, conviene revisar relojes de pared, despertadores, hornos, microondas, sistemas de seguridad, relojes de automóviles y cualquier equipo que dependa de una configuración manual.

¿Será el último cambio de hora?

No se puede afirmar que el del 1 de noviembre de 2026 será el último cambio de hora en California. Esa idea depende de cambios legislativos que todavía no han entrado en vigor.

En 2018, los votantes aprobaron la Proposición 7, una medida que permite a la Legislatura de California modificar las reglas del horario de verano con una mayoría de dos tercios y dentro de los límites de la ley federal. La iniciativa no eliminó por sí misma los cambios estacionales de marzo y noviembre.

En 2026, el senador estatal Roger Niello presentó el proyecto SB 1197, denominado Permanent Standard Time. La propuesta plantea que California elimine el horario de verano y adopte el horario estándar durante todo el año.

Sin embargo, el proyecto sigue en trámite: su última actuación disponible indica que fue tratado en comité el 14 de mayo de 2026 y quedó bajo consideración, sin aprobación final de la Legislatura ni conversión en ley.

Por eso, el escenario confirmado para este año no ha cambiado: California continuará con el ajuste del domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Por qué California no puede fijar el horario de verano todo el año?

La normativa federal distingue entre dos posibilidades:

Un estado puede decidir no aplicar el horario de verano y conservar el horario estándar durante todo el año .

. Si un estado participa en el horario de verano, debe respetar las fechas nacionales de inicio y fin establecidas por el Gobierno federal.

Un estado no puede adoptar unilateralmente el horario de verano permanente; para ello se requeriría una modificación de la ley federal.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, organismo que supervisa las zonas horarias y el cumplimiento del sistema nacional, señala que los estados pueden eximirse del horario de verano mediante ley estatal. Pero, si deciden observarlo, deben hacerlo dentro de las fechas establecidas por la normativa federal.

Esto explica por qué California puede debatir un horario estándar permanente mediante una ley estatal, pero no puede mantener por cuenta propia el horario de verano de forma permanente.

Preguntas frecuentes (FAQs Questions) relacionado al cambio de hora en California

¿A qué hora se atrasa el reloj en California?

A las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026. En ese momento, el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Cuánto se debe atrasar el reloj?

Los relojes deben atrasarse una hora. El estado pasará de PDT, correspondiente a UTC−7, a PST, correspondiente a UTC−8.

¿Los Ángeles, San Diego y San Francisco cambian de hora?

Sí. El ajuste se aplica en todo California, por lo que las principales ciudades del estado atrasarán sus relojes al mismo tiempo.

¿California entra al “horario de invierno”?

En el uso cotidiano es común llamarlo “horario de invierno”. Sin embargo, el nombre más preciso es horario estándar del Pacífico o Pacific Standard Time (PST).

¿California eliminará el cambio de hora en 2026?

No existe una ley aprobada que elimine el cambio de hora en 2026. El proyecto SB 1197 propone adoptar el horario estándar permanente, pero continúa en proceso legislativo y no ha entrado en vigor.

¿Debo cambiar la hora de mi celular?

En la mayoría de los casos, no. Los celulares, computadoras y relojes inteligentes conectados a internet suelen hacer el ajuste automáticamente. Es recomendable revisar los dispositivos configurados de manera manual.

Lo esencial

California atrasará los relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., para volver al horario estándar del Pacífico. El cambio se mantiene vigente en todo el estado y no hay una norma aprobada que lo elimine.

Aunque California evalúa alternativas para terminar con los ajustes semestrales —incluido el proyecto SB 1197 para adoptar el horario estándar permanente—, el posible fin del cambio de hora sigue siendo una discusión legislativa, no una decisión confirmada.