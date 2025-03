El cambio de hora es un evento esperado cada año en Estados Unidos, ya que marca el inicio del horario de verano, con tardes más largas y mayor aprovechamiento de la luz solar. En 2025, este ajuste será clave para preparar la llegada de la primavera, una estación llena de actividades al aire libre, festivales y un clima más cálido en buena parte del país. Si te preguntas cuándo ajustar el reloj y cómo adaptarte mejor a este cambio, aquí te damos todos los detalles.

¿Cuándo es el cambio de hora en Estados Unidos en 2025?

En 2025, el horario de verano comenzará el domingo 9 de marzo, cuando a las 2:00 a.m. los relojes deberán adelantarse una hora, pasando a ser las 3:00 a.m.. Este ajuste aplica para la mayoría de los estados, con algunas excepciones como Arizona (excepto la Nación Navajo) y Hawái, que no siguen este sistema.

El regreso al horario estándar ocurrirá el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se atrasen una hora a las 2:00 a.m., volviendo a ser la 1:00 a.m..

Fechas clave del cambio de hora en 2025

Evento Fecha Hora Inicio del horario de verano 9 de marzo de 2025 2:00 a.m. → 3:00 a.m. Fin del horario de verano 2 de noviembre de 2025 2:00 a.m. → 1:00 a.m.

Cambio de hora por zona horaria

Zona Horaria Hora del Cambio (adelantar 1 hora) Hora del Este (ET) 2:00 a. m. → 3:00 a. m. Hora Central (CT) 1:00 a. m. → 2:00 a. m. Hora de la Montaña (MT) 12:00 a. m. → 1:00 a. m. Hora del Pacífico (PT) 11:00 p. m. → 12:00 a. m.

¿Cuándo empieza la primavera en 2025 en Estados Unidos?

La primavera en Estados Unidos inicia oficialmente el 20 de marzo de 2025, según el calendario astronómico. Esta estación, que se extiende hasta el 20 de junio, trae temperaturas más cálidas, el florecimiento de parques y jardines, y una agenda repleta de eventos culturales y festivales al aire libre en todo el país.

Fechas de estaciones en 2025

Estación Inicio Fin Primavera 20 de marzo de 2025 20 de junio de 2025 Verano 21 de junio de 2025 22 de septiembre de 2025 Otoño 23 de septiembre de 2025 20 de diciembre de 2025 Invierno 21 de diciembre de 2025 19 de marzo de 2026

¿Por qué Estados Unidos cambia la hora?

El cambio de hora tiene raíces históricas y su principal objetivo es aprovechar mejor la luz natural, lo que reduce el uso de electricidad en las tardes. Aunque el sistema tiene detractores y existe un debate recurrente sobre eliminarlo, por ahora sigue vigente en casi todo el país.

Beneficios del horario de verano

Más luz por las tardes: Ideal para actividades recreativas y deportivas.

Ideal para actividades recreativas y deportivas. Ahorro energético: Menor uso de iluminación artificial.

Menor uso de iluminación artificial. Impulso económico: Sectores como el turismo y la hostelería se benefician de jornadas más largas.

Resumen del cambio de hora en EE.UU. en 2025

Inicio del horario de verano: 9 de marzo de 2025.

9 de marzo de 2025. Fin del horario de verano: 2 de noviembre de 2025.

2 de noviembre de 2025. Inicio de la primavera: 20 de marzo de 2025.

20 de marzo de 2025. Ajuste de reloj: Adelantar una hora en marzo, atrasar una hora en noviembre.

Adelantar una hora en marzo, atrasar una hora en noviembre. Excepciones: Arizona (excepto Nación Navajo) y Hawái.

Estados Unidos se alista para el cambio de horario este domingo 9 de marzo de 2025. (Foto: Pinterest)