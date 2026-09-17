Florida realizará su próximo cambio de hora el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. , con lo que terminará el horario de verano.

El ajuste se aplicará en la mayor parte del estado, incluidas Miami, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale, Jacksonville, St. Petersburg, Hialeah y West Palm Beach. Tras el cambio, estas ciudades pasarán del horario de verano del Este (Eastern Daylight Time, EDT) al horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST).

No obstante, Florida tiene una particularidad: desde 2018 cuenta con legislación estatal que busca mantener el horario de verano durante todo el año. Esa medida no se ha aplicado porque depende de que el Gobierno federal modifique las reglas nacionales sobre zonas horarias.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

El cambio está programado para la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. Cuando sean las 2:00 a. m. bajo el horario de verano, los relojes deberán retroceder a la 1:00 a. m. bajo el horario estándar.

Dato Cambio de hora en Florida Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m. Qué hacer con el reloj Atrasarlo una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Horario que termina EDT, horario de verano del Este (UTC−4) Horario que comienza EST, horario estándar del Este (UTC−5) Efecto práctico La madrugada tendrá una hora adicional

La regla también significa que el periodo comprendido entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. se repetirá. Una persona que vea las 1:30 a. m. en la madrugada del 1 de noviembre verá esa misma hora nuevamente después de que el reloj retroceda.

Miami, Orlando, Tampa y la mayoría de Florida aplicarán este ajuste de EDT a EST.

Qué ciudades cambian de zona horaria

Aunque la mayor parte de Florida utiliza el horario del Este, una franja del oeste del Panhandle opera con el horario Central. Allí también habrá un retroceso de una hora, pero bajo otra zona horaria.

Zona de Florida Horario antes del 1 de noviembre Horario después del cambio Ejemplos de áreas Mayor parte del estado EDT, UTC−4 EST, UTC−5 Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale, West Palm Beach Parte occidental del Panhandle CDT, UTC−5 CST, UTC−6 Pensacola y zonas cercanas del noroeste de Florida

La instrucción práctica es la misma en ambas zonas: a las 2:00 a. m., el reloj vuelve a la 1:00 a. m. La diferencia está en el nombre de la zona horaria y en la relación con UTC.

Esto puede ser relevante para vuelos, eventos deportivos, turnos laborales, reservas, videojuegos en línea, reuniones virtuales y transmisiones programadas con horarios de Nueva York, Chicago, Ciudad de México o países de América Latina.

¿Será el último cambio de hora en Florida?

No está confirmado. Florida aprobó en 2018 la llamada Sunshine Protection Act, con la intención de establecer el horario de verano permanente. Sin embargo, las normas federales no permiten que un estado adopte unilateralmente el horario de verano durante todo el año.

La regulación federal vigente permite que un estado se exima del horario de verano y mantenga el horario estándar permanente, como ocurre en Hawái y en la mayor parte de Arizona. Pero si un estado decide observar el horario de verano, debe cumplir las fechas nacionales establecidas por la ley federal.

En el Congreso, el proyecto federal H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, busca hacer permanente el horario de verano a escala nacional. La Cámara de Representantes lo aprobó el 14 de julio de 2026, pero el texto fue remitido al Senado al día siguiente y quedó referido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Por tanto, aún no ha sido aprobado por ambas cámaras ni enviado al presidente para su promulgación.

Mientras ese proceso no concluya, Florida debe mantener el calendario nacional de cambios de hora. Por ello, los relojes se atrasarán el 1 de noviembre de 2026.

¿Qué cambiaría si se aprueba la ley federal?

Si el Congreso aprobara la iniciativa y el presidente la promulgara, el proyecto eliminaría el sistema actual que obliga a alternar entre horario estándar y horario de verano. La propuesta convertiría el horario de verano en la referencia permanente, aunque contempla mecanismos para que determinados estados o áreas mantengan el horario estándar, según las reglas previstas en el texto legislativo.

Para Florida, eso podría habilitar la aplicación efectiva de su legislación de 2018 y permitir que zonas como Miami, Orlando o Tampa se mantengan durante todo el año en el equivalente actual de EDT, es decir, UTC−4.

Pero hay una advertencia editorial importante: no conviene presentar ese escenario como seguro ni anunciar una fecha de entrada en vigor. Al 17 de septiembre de 2026, H.R. 139 tiene el estado legislativo de “aprobado por la Cámara de Representantes” y sigue pendiente en el Senado.

Qué hacer con los relojes

La mayoría de dispositivos modernos cambiará la hora automáticamente si están conectados a internet y tienen activada la configuración automática de fecha, hora y zona horaria. Aun así, conviene revisar equipos manuales o sistemas que pueden alterar actividades programadas.

Atrasa una hora los relojes de pared, despertadores tradicionales, hornos, microondas y relojes de autos.

Comprueba la hora de vuelos, trenes, buses y servicios de transporte, especialmente si el viaje conecta zonas con hora Central y hora del Este.

Revisa los turnos nocturnos y pagos por hora: la franja de la 1:00 a. m. ocurre dos veces.

Verifica calendarios digitales, transmisiones deportivas, eventos en vivo y videollamadas internacionales.

Confirma que el celular y la computadora tengan habilitado el ajuste automático de zona horaria.

Después del cambio, habrá más luz durante las primeras horas de la mañana y el anochecer llegará aproximadamente una hora antes según el reloj.

Preguntas frecuentes (FAQs Question) sobre el cambio de hora en Florida

¿Cuándo hay que atrasar el reloj en Florida?

El reloj debe atrasarse el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m.. Tras el ajuste, volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Se gana o se pierde una hora?

Se gana una hora durante la madrugada, ya que el reloj se atrasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Miami y Orlando cambian la hora?

Sí. Miami y Orlando se encuentran en la zona horaria del Este y pasan de EDT (UTC−4) a EST (UTC−5).

¿Pensacola cambia de hora?

Sí. Pensacola también debe atrasar el reloj una hora, pero opera bajo el horario Central: cambia de CDT (UTC−5) a CST (UTC−6).

¿Florida dejará de cambiar la hora en 2026?

No hay una decisión definitiva. Florida aprobó una ley estatal para adoptar el horario de verano permanente, pero requiere un cambio federal. El proyecto H.R. 139 fue aprobado por la Cámara de Representantes, aunque todavía debe superar el Senado y convertirse en ley.

¿Debo cambiar la hora de mi celular?

Generalmente no. Los teléfonos inteligentes, computadoras y relojes conectados suelen actualizarse automáticamente. De todos modos, verifica que la opción de fecha, hora y zona horaria automáticas esté activada.