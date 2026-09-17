Nueva York volverá al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026. El ajuste se realizará de madrugada: cuando sean las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m. . Esto significa que esa madrugada se repetirá una hora y, en términos prácticos, habrá una hora adicional de descanso.

El cambio pone fin al horario de verano —conocido en inglés como Daylight Saving Time o DST— y devuelve a la ciudad al horario estándar del Este, identificado como EST (UTC-5). Hasta ese momento, Nueva York opera bajo EDT, es decir, Eastern Daylight Time o UTC-4.

Para quienes viven en los cinco boroughs, trabajan de noche, tienen vuelos, usan trenes o deben cumplir horarios laborales durante el fin de semana, conviene revisar los dispositivos que no actualizan la hora por internet. Celulares, computadoras y la mayoría de relojes inteligentes suelen hacer el cambio de manera automática si están correctamente configurados; los relojes de pared, autos y algunos electrodomésticos normalmente requieren una modificación manual.

¿Cuándo termina el horario de verano?

La fecha ya está definida por el calendario federal vigente. En 2026, el horario de verano en Estados Unidos comenzó el domingo 8 de marzo y finalizará el primer domingo de noviembre: el 1 de noviembre. La regla establece que el ajuste de otoño se produce a las 2:00 a. m. de la hora local, cuando el reloj retrocede a la 1:00 a. m .

Dato clave Cambio de hora en Nueva York 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué ocurre El reloj retrocede una hora Nueva hora inmediata De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Zona antes del cambio EDT, UTC-4 Zona después del cambio EST, UTC-5 Efecto de esa madrugada La hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite

La información publicada por NYC311, el portal oficial de servicios de la Ciudad de Nueva York, indica expresamente que el DST termina el 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m. y que los relojes deben retrasarse una hora.

Qué cambia para los neoyorquinos

El ajuste no modifica la duración del día, pero sí redistribuye la luz natural. Desde el domingo 1 de noviembre amanecerá y anochecerá aproximadamente una hora más temprano según el reloj. En noviembre, por ello, muchos neoyorquinos notarán que las tardes oscurecen antes, especialmente al salir de la oficina, la escuela o al iniciar la hora punta.

También es una fecha a considerar si tienes un viaje programado. En vuelos, trenes interurbanos, buses y actividades con horarios nocturnos, lo recomendable es confirmar la hora directamente con la aerolínea, el operador o la plataforma de reservas. La repetición de la franja de 1:00 a. m. puede generar confusiones en itinerarios, turnos de trabajo y reservas realizadas durante la madrugada.

Para llamadas internacionales, la diferencia horaria también puede variar frente a ciudades o países que no aplican el cambio de hora en la misma fecha o que no lo observan. Si tienes una reunión virtual el lunes 2 de noviembre, revisa la zona horaria de la invitación y asegúrate de que figure como Eastern Standard Time (EST) cuando corresponda.

Relojes que debes revisar

No todos los equipos responden igual al cambio. El National Institute of Standards and Technology (NIST), organismo federal encargado de difundir la hora oficial de Estados Unidos, señala que los sistemas conectados y actualizados deberían ajustarse correctamente; aun así, recomienda mantener el software al día porque la configuración del horario depende del sistema operativo.

Dispositivo ¿Suele cambiar automáticamente? Recomendación iPhone y teléfonos Android Sí, si tienen fecha, hora y zona automática activadas Verifica que la zona horaria sea Nueva York o Eastern Time Computadoras y tablets Sí, si el sistema está actualizado Reinicia o confirma la hora tras el cambio Relojes inteligentes Generalmente sí, si están sincronizados Comprueba conexión y ajustes de hora Relojes de pared y despertadores No, en la mayoría de casos Atrásalos una hora antes de dormir Relojes de automóvil Depende del modelo Revísalos al iniciar tu trayecto del domingo Microondas, hornos y cafeteras Usualmente no Ajusta la hora de forma manual Relojes radiocontrolados Normalmente sí Confirma que estén sincronizados y tengan la zona correcta

¿Por qué Nueva York cambia de hora?

El calendario de horario de verano se rige por normas federales. La Ley de Política Energética de 2005 amplió el periodo vigente desde 2007, y el esquema actual fija el inicio en el segundo domingo de marzo y el cierre en el primer domingo de noviembre. El Congreso mantiene la facultad de modificar esta regulación.nist+1

Por ahora, no existe un cambio aprobado que elimine el ajuste para Nueva York en 2026. Por eso, la referencia más segura para residentes y visitantes es clara: en la madrugada del domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., habrá que retrasar el reloj una hora para dar la bienvenida al horario estándar.