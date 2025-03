Florida, el llamado Sunshine State, se prepara para su cambio de hora en 2025, un evento que cada año marca la transición hacia días más largos y tardes luminosas. Como parte del Daylight Saving Time (DST), este ajuste busca optimizar el uso de la luz natural, algo que en Florida tiene un impacto directo en la rutina diaria, el turismo y las actividades al aire libre. ¿Cuándo hay que adelantar o atrasar el reloj? Aquí te lo contamos todo.

¿Cuándo es el cambio de hora en Florida en 2025?

El horario de verano en Florida inicia el domingo 9 de marzo de 2025. Esa madrugada, a las 2:00 a.m., los relojes se adelantan una hora, pasando a ser las 3:00 a.m.. El regreso al horario estándar ocurrirá el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes se retrasan una hora, volviendo de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m..

Resumen de fechas importantes

Evento Fecha Hora Inicio del horario de verano 9 de marzo de 2025 2:00 a.m. → 3:00 a.m. Fin del horario de verano 2 de noviembre de 2025 2:00 a.m. → 1:00 a.m.

¿Cuándo empieza la primavera en Florida en 2025?

La primavera oficialmente comienza el 20 de marzo de 2025, justo unos días después del cambio de hora. Este es uno de los momentos más atractivos para visitar Florida, cuando el clima es cálido pero agradable, y las playas, parques temáticos y reservas naturales reciben a miles de visitantes.

Beneficios del horario de verano en Florida

Florida es uno de los estados donde el Daylight Saving Time tiene un efecto claro y positivo:

Más tiempo de luz para el turismo: Desde los parques de Orlando hasta los cayos de Florida, el horario extendido es ideal para quienes buscan aprovechar cada minuto.

En teoría, las tardes más luminosas reducen el uso de iluminación artificial.

En teoría, las tardes más luminosas reducen el uso de iluminación artificial. Impulso a actividades al aire libre: Deportes acuáticos, paseos por la playa o cenas al atardecer son algunas de las experiencias más disfrutadas durante la primavera y el verano.

Consejos para adaptarte al cambio de hora en Florida

Ajusta tu reloj la noche anterior: Evita confusiones y hazlo antes de dormir el 8 de marzo.

Intenta irte a la cama unos 15-20 minutos antes cada día en la semana previa.

Disfruta actividades al aire libre: Aprovecha el sol extra visitando las playas, parques o espacios naturales del estado.

Aprovecha el sol extra visitando las playas, parques o espacios naturales del estado. Organiza tus horarios de viaje: Si tienes vuelos o compromisos, revisa que tus boletos reflejen correctamente el cambio de hora.

Clima esperado en primavera 2025 en Florida

Ciudad Temperatura mínima (°C) Temperatura máxima (°C) Miami 21°C 28°C Orlando 17°C 27°C Tampa 18°C 27°C Jacksonville 14°C 25°C Key West 23°C 29°C

Resumen general del cambio de hora y la primavera en Florida 2025

Horario de verano: Comienza el 9 de marzo de 2025.

Regresa el 2 de noviembre de 2025.

Inicia el 20 de marzo de 2025.

Inicia el 20 de marzo de 2025. Recomendaciones: Ajustar relojes, planear actividades al aire libre y disfrutar el clima primaveral.

Florida, al igual que muchos estados de los Estados Unidos de América, se alista para el cambio de horario a producirse el domingo 9 de marzo de 2025. (Foto: Pinterest)