Tal y como viene ocurriendo desde hace más de 100 años en los Estados Unidos, este 2025 se realizará el famoso cambio de horario por la finalización del invierno y el inicio de la temporada de verano en EE.UU., aunque podría ser uno de los últimos en la historia si así lo decide Donald Trump junto a los especialistas que vienen asesorándolo en este tema. ¿Cuántas horas debes adelantar o retrasar el reloj y cuándo deberás realizarlo? Aquí te dejo con este y otros detalles para que puedas hacerlo correctamente en diferentes partes.

¿Cuándo se debe cambiar el reloj por el horario de verano 2025?

Como todos los años, el horario de verano inicia en el mes de marzo y en esta oportunidad será el domingo 9 de marzo 2025 en el que deberás modificar tu reloj en los Estados Unidos, para acomodarte al famoso “Daylight Saving Time” (DST, por sus siglas en inglés).

¿A qué hora debes cambiar el reloj por el cambio de horario de verano 2025?

Esta modificación en el reloj se deberá realizar durante la madrugada del domingo 2 de marzo y será a partir de las 2:00 a.m. Tiempo del Este en la que tu reloj analógico sufrirá este cambio por el inicio de la temporada de verano.

El cambio al horario de verano puede ser un desafío para algunos (Foto: Freepik)

¿Cuántas horas debes adelantar o retrasar en el reloj por el cambio al horario de verano 2025?

En los Estados Unidos, deberás realizar la modificación en el reloj adelantándolo una hora. Por lo tanto, cuando marquen las 02:00 a.m. Tiempo del Este del domingo 9 de marzo, deberás correr tu reloj a las 3:00 a.m. para que esté acorde a lo que sugiere el Gobierno. Por esta modificación, el día domingo sufrirá una importante variante y es que contará con solo 23 horas este día.

Cambio al horario de verano 2025 Ciudades en las que se realiza el cambio al horario de verano 2025 2:00 a.m. a 3:00 a.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 1:00 a.m. a 2:00 a.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 12:00 a.m. a 1:00 a.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona (Solo Nación Navajo). 11:00 p.m. a 12:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Donald Trump podría suspender el cambio de horario en los Estados Unidos?

No es la primera vez que se intenta eliminar el cambio de horario en los Estados Unidos. En el 2022, el senado de EE.UU. aprobó por uninimidad la Ley de Protección de la Luz Solar, medida que haría permanente de por vida el horario de verano, sin embargo la Cámara de Representantes no la aprobó y el expresidente Joe Biden no la firmó.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplicará esfuerzos para poder eliminar finalmente el horario de verano en el país. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Ahora, en este nuevo gobierno de Donald Trump, el mandatario ha hecho mucho énfasis en su oposición a este cambio de horario en los Estados Unidos: “El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano”, señaló el pasado mes de diciembre y afirmó que “El horario de verano es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”. De momento, no se ha llevado a cabo ninguna medida para intentar cambiar esta ley federal.