El Daylight Saving Time (Horario de verano DST), finalizará este mes de noviembre, para dar paso al horario de invierno en los Estados Unidos. Gran parte del territorio deberá realizar este cambio de hora, por lo que aquí te contaré cuándo termina el horario de verano, cómo se cambia la hora y si se adelanta o atrasa el reloj . Conoce, a continuación, todos los detalles para seguir correctamente este procedimiento.

El objetivo principal del cambio de horario en noviembre en Florida, que marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar, es aprovechar mejor la luz solar disponible, adaptando las horas de luz a las mañanas y fomentando la actividad comercial. (Foto: William Fortunato / Pexels)

¿Cuándo termina el Daylight Saving Time y qué estados deben atrasar sus relojes?

El domingo 1 de noviembre de 2026 termina el horario de verano (Daylight Saving Time) en la mayor parte de Estados Unidos. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., hora local, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, hasta marcar la 1:00 a. m. El cambio devuelve al país al horario estándar (Standard Time) y permite ganar una hora adicional durante esa madrugada. Sin embargo, no todos los estadounidenses tendrán que modificar sus relojes: Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no observan este sistema. El calendario está confirmado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

¿Qué cambia el domingo 1 de noviembre y cómo funciona el horario estándar?

El ajuste ocurre cuando el reloj local llega a las 2:00 a. m. y vuelve a la 1:00 a. m., por lo que esa hora se repite y el domingo tendrá 25 horas en lugar de las 24 habituales. El regreso al horario estándar significa que el país abandona temporalmente el sistema que desplaza una hora de luz hacia la tarde durante los meses cálidos. En la práctica, habrá más luz por la mañana y oscurecerá más temprano por la tarde. La normativa federal establece que las zonas que aplican el horario de verano deben seguir las fechas nacionales, aunque permite que los estados decidan por ley si participan o no.

¿Qué estados deben atrasar sus relojes y cuáles no cambian la hora?

La regla general es que 48 estados participan en el horario de verano, mientras que Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año. En Arizona existe una excepción importante: las comunidades de la Nación Navajo sí observan el cambio, por lo que deben atrasar sus relojes el 1 de noviembre. Esta diferencia puede provocar que, dentro de Arizona, dos localidades cercanas tengan horas distintas durante parte del año. Washington D. C. también aplica el horario de verano. En los territorios de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no se realiza el ajuste estacional.

¿Cómo comprobar si el teléfono, la computadora o el reloj cambiarán automáticamente?

Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, conviene revisar que el ajuste automático de fecha, hora y zona horaria esté activado en el teléfono y la computadora. En iPhone, la opción se encuentra en Ajustes → General → Fecha y hora; en Android, la ruta varía según el fabricante, pero suele estar en Ajustes → Sistema → Fecha y hora. En Windows, revisa Configuración → Hora e idioma → Fecha y hora; en macOS, abre Ajustes del Sistema → General → Fecha y hora. Los relojes inteligentes suelen sincronizarse con el teléfono enlazado, aunque el comportamiento depende del modelo, la conexión y la configuración. Si el dispositivo no se actualiza, comprueba también que la zona horaria seleccionada sea la correcta.

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 12/10/2026.- Cambio de hora en EE. UU. el 1 de noviembre de 2026: fecha, hora del ajuste, estados afectados, excepciones y situación de la Sunshine Protection Act. FOTO DE WIRESTOCK PARA ISTOCK Y GETTYS IMAGES / WIRESTOCK

¿Qué relojes hay que cambiar manualmente y qué conviene revisar antes del domingo?

Los relojes de pared, despertadores analógicos, algunos sistemas de los vehículos y numerosos electrodomésticos pueden necesitar un ajuste manual. Si tu automóvil no sincroniza la hora mediante GPS o una conexión de datos, revisa el reloj del tablero y el sistema multimedia; en microondas, hornos y otros aparatos, consulta el procedimiento del fabricante. También es recomendable comprobar alarmas, turnos laborales, citas médicas, vuelos y reuniones virtuales, especialmente si involucran a personas que viven en estados con reglas horarias diferentes. No todos los dispositivos se comportan igual: algunos actualizan la hora automáticamente y otros conservan la configuración anterior hasta que se modifica manualmente.

¿Podría desaparecer el cambio de hora en Estados Unidos?

El debate sigue abierto. La Sunshine Protection Act de 2025 busca establecer el horario de verano permanente, eliminando los cambios estacionales, pero no debe confundirse una iniciativa legislativa con una ley vigente. En 2026, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de la propuesta el 14 de julio; al 14 de octubre, la medida seguía pendiente de avanzar en el Senado. El presidente Donald Trump ha defendido públicamente la iniciativa y volvió a presionar por su aprobación el 3 de octubre, en medio de diferencias con el senador Tom Cotton. Mientras el Congreso no complete el proceso legislativo y la propuesta no entre en vigor, el cambio del domingo 1 de noviembre continúa programado conforme a la normativa actual.

Tabla nacional: ¿qué jurisdicciones cambian la hora en noviembre de 2026?

Jurisdicción ¿Atrasar el reloj el 1 de noviembre? Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin Sí, en las zonas que observan el horario de verano Alaska Sí, en las zonas que observan el horario de verano California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Texas, Utah, Washington y Wyoming Sí, en las zonas que observan el horario de verano Arizona No, en la mayor parte del estado. Sí en la Nación Navajo Hawái No Distrito de Columbia (Washington D. C.) Sí Puerto Rico No Islas Vírgenes de Estados Unidos No Guam No Samoa Americana No Islas Marianas del Norte No

ESTADOS UNIDOS, 05/10/2026.- ¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos? Esto debes hacer con tu reloj el 1 de noviembre. FOTO DE SINENKIY PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / SINENKIY

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿El cambio de hora se realiza el sábado por la noche o el domingo?

Oficialmente ocurre el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m. Muchas personas ajustan los relojes manuales antes de acostarse el sábado para despertarse con la hora correcta.

¿Se duerme una hora más cuando termina el horario de verano?

Sí. Al repetirse la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. en el sentido del reloj, la madrugada dura una hora adicional. El descanso efectivo dependerá de los horarios personales.

¿El cambio afecta los vuelos y las reservas de hoteles?

Las aerolíneas, hoteles y otros servicios suelen gestionar los horarios conforme a la hora local vigente. Aun así, comprueba la hora que figura en la confirmación de tu reserva y la zona horaria del destino, especialmente para vuelos nocturnos.

¿Cuándo comenzará nuevamente el horario de verano en 2027?

Según el calendario federal vigente, comenzará el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora en las jurisdicciones que lo observan.

¿Es obligatorio cambiar manualmente todos los relojes?

No. Los dispositivos conectados y correctamente configurados suelen actualizarse automáticamente. Los relojes analógicos y los aparatos sin sincronización horaria pueden requerir un ajuste manual.