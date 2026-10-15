El cambio de horario en México 2026 no será nacional: solo se aplicará en determinadas zonas de la frontera norte. El domingo 1 de noviembre, estas localidades deberán atrasar sus relojes una hora para regresar al horario estándar, es decir, a las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a. m. La medida incluye a Baja California y a municipios específicos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para los hispanos en Estados Unidos con familia, trabajo o viajes en esas regiones, la ubicación exacta es clave. No basta con identificar el estado: la ley distingue qué territorios mantienen el ajuste estacional. A continuación, te explicamos qué municipios de la región fronteriza de México deberán atrasar su reloj y por qué.

CDMX (MÉXICO), 04/09/2026.- Cambio de horario México 2026: descubre si debes atrasar tu reloj el 1 de noviembre y consulta la lista de municipios donde todavía aplica el horario estacional. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON CHATGPT / NOÉ YACTAYO

¿Qué municipios de la frontera norte atrasan el reloj?

Estado Territorios que aplican el cambio de horario Baja California Todo el estado está incluido en el horario estacional fronterizo. Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León Únicamente Anáhuac. Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Cuándo y cómo se hace el cambio de horario?

El ajuste se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando concluya el horario estacional fronterizo. A las 2:00 de la madrugada, hora local, los relojes deberán retroceder una hora para marcar nuevamente la 1:00. La fecha corresponde al primer domingo de noviembre, tal como establece la Ley de los Husos Horarios. La disposición se aplica según la hora de cada localidad incluida, no mediante una única hora nacional. Para quienes organizan actividades entre México y Estados Unidos, la referencia debe ser la ciudad del compromiso.

Dato Cambio de horario en México 2026 Fecha Domingo, 1 de noviembre de 2026. Momento A las 2:00 a. m., hora local. Qué hacer Atrasar el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Cambian de hora Ciudad de México, Monterrey o Sonora?

A pesar de que algunas ciudades de la frontera norte de México sí realizan ajustes estacionales para alinearse con los horarios de Estados Unidos, Ciudad de México, Monterrey y Sonora no forman parte de ese cambio de reloj. Esto suele generar dudas cada vez que llega la transición al horario de invierno en territorio estadounidense, especialmente entre quienes mantienen actividades comerciales, laborales o familiares entre ambos países. Sin embargo, las principales ciudades del centro y gran parte del norte de México mantienen actualmente un horario fijo durante todo el año.

En el caso de la Ciudad de México, los relojes no se atrasan ni se adelantan, ya que la capital conserva el mismo huso horario de manera permanente. Una situación similar ocurre en Monterrey, donde tampoco se aplica el cambio estacional. Dentro de Nuevo León, la única excepción corresponde al municipio fronterizo de Anáhuac, que sí adopta el esquema horario vinculado a las ciudades vecinas de Estados Unidos debido a su actividad transfronteriza.

Por su parte, Sonora mantiene una política especial desde hace años y no modifica sus relojes durante el otoño ni la primavera. Aunque comparte una amplia frontera con Estados Unidos, el estado conserva un horario estable para facilitar su sincronización con Arizona, que tampoco aplica cambios estacionales en la mayor parte de su territorio. Esta medida busca reducir las diferencias horarias en actividades económicas, comerciales y logísticas entre ambas regiones.

También es importante no confundir a Baja California Sur con Baja California. Mientras Baja California participa en el esquema fronterizo de cambios de horario por su estrecha relación con California, Estados Unidos, Baja California Sur permanece sin ajustes estacionales. Por ello, ciudades como La Paz y Los Cabos mantienen el mismo horario durante todo el año, al igual que ocurre en Ciudad de México, Monterrey y Sonora.

¿Qué municipios fronterizos de México mantienen el cambio de horario?

Aunque México eliminó el horario estacional en la mayor parte del país, algunos municipios de la frontera norte conservan el esquema de ajustes horarios para mantenerse sincronizados con las comunidades de Estados Unidos con las que comparten una intensa actividad económica, comercial y social. En estas localidades, los relojes continúan modificándose dos veces al año, siguiendo un calendario diferente al que aplica en el resto del territorio mexicano. Esta medida busca reducir complicaciones en cruces fronterizos, operaciones empresariales y servicios binacionales.

Los municipios que mantienen el cambio de horario se encuentran en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de todo el estado de Baja California. Sin embargo, la norma no se aplica automáticamente a todas las ciudades de las entidades fronterizas. Un ejemplo es Nuevo León, donde únicamente el municipio de Anáhuac forma parte de este régimen especial, mientras que Monterrey y el resto de la entidad conservan el mismo horario durante todo el año.

En estas zonas fronterizas, el horario estacional comienza el segundo domingo de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora, y concluye el primer domingo de noviembre, fecha en la que se retrasan nuevamente sesenta minutos. Ambos ajustes se realizan a las 2:00 de la madrugada, en coordinación con el calendario aplicado en gran parte de Estados Unidos. Gracias a esta sincronización, ciudades fronterizas y centros de intercambio comercial mantienen horarios alineados durante la mayor parte del año.

La permanencia de este esquema responde principalmente a razones económicas y logísticas. Miles de trabajadores, empresas y viajeros cruzan diariamente la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que compartir el mismo horario facilita operaciones financieras, transporte de mercancías y actividades empresariales en una de las regiones con mayor dinamismo económico de América del Norte.

¿Por qué solo cambia una parte de México?

México mantiene un horario estándar como regla general y reserva el ajuste estacional para una excepción fronteriza.Así lo establece la Ley de los Husos Horarios, publicada en octubre de 2022 y reformada en noviembre de ese año.Su artículo 4 limita el horario estacional a los estados y municipios del norte señalados en el capítulo correspondiente.El artículo 5 identifica los territorios incluidos y fija las fechas de inicio y finalización del periodo.Por eso, estar cerca de Estados Unidos no implica por sí solo que una localidad mexicana deba mover el reloj.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 12/10/2026.- ¿Debes atrasar el reloj en México este 1 de noviembre? Consulta los municipios fronterizos donde cambia la hora y las ciudades que mantienen su horario. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

FAQ: Cambio de horario en la frontera norte de México 2026

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre?

Se atrasa una hora: a las 2:00 de la madrugada vuelve a ser la 1:00 en las localidades incluidas.

¿Cuándo cambia la hora en Tijuana y Ciudad Juárez?

Ambas localidades realizan el ajuste el domingo 1 de noviembre de 2026: Tijuana está comprendida en Baja California y Juárez aparece expresamente en la ley.

¿Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo cambian de horario?

Sí. Los tres municipios de Tamaulipas forman parte de la excepción fronteriza y atrasan sus relojes una hora.

¿Todo Nuevo León cambia de hora?

No. Solo Anáhuac está incluido; Monterrey mantiene su horario estándar.

¿Sonora cambia de horario por estar en la frontera?

No. La ley no incluye a Sonora en el régimen de horario estacional fronterizo.

¿El cambio ocurre a la misma hora en todo México?

No es un ajuste nacional. Se realiza a las 2:00 de la madrugada, hora local, exclusivamente en los territorios contemplados por la ley.