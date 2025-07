Cuando el verano llega a su fin, no solo se trata de comprar cuadernos, lápices y mochilas nuevas. Para miles de familias en Estados Unidos, también es el momento de revisar sus beneficios públicos, especialmente las tarjetas EBT (Electronic Benefit Transfer), una herramienta vital que garantiza que los hijos regresen a clases con algo tan esencial como la comida asegurada. Este 2025, el regreso a las aulas viene con cambios importantes en las reglas de uso y elegibilidad de las tarjetas EBT, y conocerlos puede marcar la diferencia entre recibir o perder la ayuda.

¿CÓMO FUNCIONA LA TARJETA EBT Y CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE HABRÁ?

La tarjeta EBT funciona como una tarjeta de débito, pero en lugar de dinero bancario, contiene fondos públicos de programas como SNAP, WIC o SUN Bucks. Cada mes, se deposita un monto que puede usarse para comprar alimentos aprobados en supermercados, mercados locales o tiendas. Para muchas madres y padres, es una red de seguridad alimentaria; pero ahora, con nuevas reglas en varios estados, esa red necesita una revisión urgente para no dejar a nadie fuera.

¿Por qué estos cambios ahora? La respuesta tiene varias capas. Por un lado, la inflación sigue presionando los precios, y por otro, nuevos fondos federales han sido dirigidos a combatir el hambre infantil, lo que ha llevado a los estados a modificar quién califica, cómo se entregan los beneficios e incluso qué alimentos se pueden comprar. También se ha implementado el programa SUN Bucks, una iniciativa de verano que ha influido en los ajustes del EBT escolar.

Se ha reforzado el control sobre los productos que no se pueden comprar con EBT (Foto: AFP)

LAS REGLAS NUEVAS QUE DEBES SABER SI USAS TARJETA EBT ESTE REGRESO A CLASES

Uno de los principales cambios para este año es que muchas familias que antes recibían los beneficios de forma automática ahora deben volver a solicitarlos o actualizar sus datos .

Esto afecta especialmente a quienes tienen hijos en escuelas con almuerzos gratuitos universales. Así que si este año no ves reflejado el depósito escolar en tu tarjeta EBT como esperabas, verifica en la web de tu estado si necesitas hacer algún trámite adicional. Podrías seguir siendo elegible, pero quedarte fuera por un simple formulario sin completar.

Además, las fechas de depósito ya no serán iguales en todos los estados . Algunos comenzarán a entregar los beneficios en agosto, otros en septiembre e incluso octubre. Por eso, si tu tarjeta no muestra actividad cuando lo esperas, no entres en pánico: podría tratarse simplemente del calendario estatal. Consultar con anticipación evitará angustias innecesarias y te permitirá planificar mejor tu presupuesto familiar.

Varios estados están usando inteligencia artificial para detectar fraude con tarjetas EBT (Foto: AFP)

Otra novedad importante tiene que ver con las restricciones más estrictas sobre qué se puede comprar . Alimentos calientes listos para el consumo, bebidas energéticas, suplementos o productos no alimenticios están fuera del alcance de las EBT, y algunos estados están utilizando inteligencia artificial para detectar fraudes o compras sospechosas.

Hacer mal uso de la tarjeta podría traducirse en la suspensión de los beneficios, así que es vital respetar las reglas y consultar con regularidad la lista de productos autorizados.

La seguridad de la tarjeta también ha sido reforzada. Ante el aumento del robo de beneficios, estados como California, Texas y Nueva York han implementado nuevas funciones, como la posibilidad de congelar o descongelar la tarjeta desde la app estatal, además de procedimientos más ágiles para reportar y recuperar beneficios robados. También será obligatorio reforzar el PIN, una medida simple pero efectiva para proteger los fondos familiares.

Por último, recuerda que no todas las tiendas seguirán aceptando EBT . Algunas grandes cadenas podrían ser removidas del programa si no cumplen con las normas alimentarias. Antes de llenar tu carrito, asegúrate de que tu tienda de confianza sigue en la lista de comercios aprobados. Puedes verificarlo en el sitio oficial del USDA.

