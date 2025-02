El Servicio de Impuestos Internos (IRS) depositó cheques de estímulo de hasta US$1,400 a quienes contribuyentes que no reclamaron el Crédito de Recuperación de Reembolso durante su declaración tributaria de 2021. Si estás en la lista del millón de personas elegibles y aún no has recibido tu dinero, no te angusties, te explico qué debes hacer.

El IRS indica que la cantidad estimada de pagos es de unos US$2.4 mil millones. El Crédito de Recuperación de Reembolso es un beneficio reembolsable destinado a aquellos contribuyentes que no recibieron completamente los Pagos de Impacto Económico (comúnmente conocidos como cheques de estímulo) durante la pandemia del COVID-19. Estos pagos automáticos están diseñados para corregir omisiones en las declaraciones de impuestos de 2021.

¿QUÉ DEBO HACER SI AÚN NO RECIBO MI CHEQUE DE ESTÍMULO DEL IRS POR HASTA US$1,400?

Si no te ha llegado el pago del Crédito de Recuperación de Reembolso de la declaración tributaria de 2021, tranquilo, solo debes esperar. Los depósitos debían llegar entre finales de enero y principios de febrero de 2025, por lo que aún hay tiempo. El pago será depositado en la cuenta bancaria registrada en tu declaración o será enviada como cheque en papel a tu dirección registrada.

Cambio de cuenta

Si cerraste tu cuenta bancaria desde que presentaste tu declaración de impuestos de 2023, no necesitas realizar ninguna acción. El banco devolverá el pago al IRS y el reembolso se volverá a emitir a la dirección registrada.

Si calificas al beneficio, pronto tendrás el reembolso en tus manos (Foto: Freepik)

¿CÓMO SE RECIBIRÁN LOS PAGOS DEL ESTÍMULO DE HASTA US$1,400?

Los pagos se enviarán automáticamente, sin necesidad de que los contribuyentes realicen trámites adicionales. Dependiendo de la información registrada, el pago se realizará a través de:

Depósito directo en la cuenta bancaria asociada a la declaración de impuestos más reciente.

Cheque en papel enviado a la dirección registrada.

¿CÓMO PUEDO RECIBIR EL ESTÍMULO DE HASTA US$1,400 SI AÚN NO DECLARÉ LOS IMPUESTOS?

Si no has presentado tu declaración de impuestos de 2021,aún puedes ser elegibles para el Crédito de Recuperación de Reembolso por hasta US$1,400. El IRS recordó que el plazo vence antes del martes 15 de abril de 2025. Esto incluye a personas con ingresos bajos o inexistentes que, por lo general, no están obligadas a declarar. Los contribuyentes recibirán una notificación separada con los detalles del pago.