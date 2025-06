El pasado 30 de mayo de 2025, Elon Musk quedó oficialmente fuera de la administración de Trump, después de haber cumplido el plazo máximo de 130 días como empleado gubernamental especial. A raíz de su salida, millones de estadounidenses se preguntan qué pasará con el cheque de estímulo DOGE de US$5,000. ¿Aún es posible entregarlo? A continuación, lo que sabemos.

El cheque de estímulo DOGE es una propuesta que parece estar cada vez más lejana (Foto: Freepik)

¿QUÉ TAN POSIBLE ES LA ENTREGA DEL CHEQUE DE ESTÍMULO DOGE TRAS LA SALIDA DE MUSK?

La incertidumbre sobre la entrega del cheque de estímulo DOGE de US$5,000 crece cada vez más, en especial en las personas que tenían la esperanza de recibir dicho dinero para afrontar la crisis económica que vienen atravesando. Pero su temor no solamente se basa en la salida de Musk del gobierno, también por el enfrentamiento que se ha iniciado entre él y el presidente Donald Trump. Sí, aquella luna de miel en el que ambos se mostraban agradecidos y halagaban el trabajo del otro, llegó a su fin luego de que el CEO de Tesla señaló su desacuerdo con el proyecto de ley de gastos del republicano, el cual calificó de ser una “repugnante abominación”.

Debido a que los cuestionamientos por parte de ambos no han cesado, ahora la entrega del cheque parece ser lejana; y no solamente porque se rompieron los lazos entre el mandatario de EE.UU. con el exlíder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, sino porque el ahorro que tenía prevista dicha agencia no fue cubierto, ya que a febrero de este año solamente se llegó a US$175 mil millones. Recordemos que cuando se creó el DOGE, se previó ahorrar 2 billones de dólares mediante recortes presupuestarios, y de ese total, el 20% iba devolverse a los contribuyentes, una propuesta realizada por James Fishback, director ejecutivo de la firma de inversiones Azoria. Aunque Trump y Musk no se mostraron ajenos al planteamiento, nada quedó formalizado.

Trump y Musk saliendo del Despacho Oval camino a la residencia del presidente en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 14 de marzo de 2025 (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Pese a que Musk ya no está al frente del DOGE, aún hay una esperanza para que la entrega del cheque se concrete, aunque ajustando el monto a los ahorros que consiguió dicho departamento. ¿Cuál es la única opción? Como Trump no ha archivado el plan, el Congreso tendría la última palabra; es decir, debe aprobarlo para convertirlo en ley.

¿Qué piensan los legisladores? El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, del Partido Republicano, está en contra porque considera que los ahorros deben destinarse para la reducción del déficit, en lugar de pagar a un grupo de contribuyentes. “Tenemos una deuda federal de 36 billones de dólares”, dijo para hacer referencia a la responsabilidad fiscal que debería prevalecer.

Mike Johnson no se mostró de acuerdo con el cheque de estímulo DOGE (Foto: AFP)

En la misma línea se encuentran los senadores republicanos Ron Johnson, Cynthia Lummis, Thom Tillis y Rand Paul, quienes también rechazan la entrega del cheque de estímulo DOGE.

La misma posición tienen algunos economistas, quienes consideran que su entrega empeoraría la inflación. La experta financiera Sarah Maitre dijo a GoBankingRates: “Si la inflación ya es una preocupación, estos cheques podrían echar más leña al fuego”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!