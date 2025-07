Los residentes de Nueva York ya cuentan los días para recibir uno de los apoyos económicos más esperados del año: el cheque de estímulo por reembolso de la inflación. Este pago, anunciado por el gobierno estatal, busca aliviar el impacto de la creciente inflación y estará disponible para todos aquellos que cumplan con ciertos requisitos fiscales. El monto máximo que se puede recibir es de 400 dólares, aunque no todos recibirán la cifra completa. La clave está en cómo presentaste tus impuestos.

Una buena noticia es que no necesitas hacer ningún trámite adicional. El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York utilizará la información proporcionada en tu declaración de impuestos del año anterior (2023) para determinar tu elegibilidad y calcular el monto correspondiente. Si eres contribuyente activo y presentaste adecuadamente tu formulario IT-201, podrías estar en la lista de beneficiarios.

No es necesario que hagas ningún trámite adicional para conseguir este cheque de estímulo por inflación para residentes de Nueva York (Foto: Freepik)

ESO SÍ, HAY ALGUNAS CONDICIONES IMPORTANTES QUE DEBES CUMPLIR

Primero, no debes haber sido declarado como dependiente en otra declaración de impuestos . Si apareces como dependiente, automáticamente quedarás excluido del programa. Además, se requiere que tus ingresos estén por debajo de ciertos límites establecidos por el estado.

Por ejemplo, las parejas casadas que presentaron su declaración en conjunto no deben haber superado los 150,000 dólares de ingreso anual, mientras que los contribuyentes solteros no deben exceder los 75,000 dólares . Estos límites no solo determinan si calificas, sino también cuánto dinero recibirás en tu cheque de estímulo.

Los pagos estarán estructurados de la siguiente manera:

Solteros que ganan hasta US$75,000 recibirán US$200 .

recibirán . Solteros que exceden los US$75,000 recibirán US$150 .

recibirán . Parejas casadas con ingresos hasta US$150,000 obtendrán el máximo de US$400 .

obtendrán el . Parejas que superen ese monto recibirán US$300.Los jefes de familia y cónyuges sobrevivientes recibirán montos similares, ajustados a sus ingresos reportados.

El cheque de estímulo no solo es una ayuda directa, sino una estrategia del estado para proteger el poder adquisitivo de las familias ante la inflación que ha afectado el precio de alimentos, servicios y vivienda. A través de este pago, el estado reconoce la carga económica que enfrentan muchos neoyorquinos y busca darles un respiro sin obligarlos a realizar nuevos trámites o solicitudes.

Los jefes de familia y los cónyuges sobrevivientes calificados recibirán cheques de estímulo similares de acuerdo a sus niveles de ingresos (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO SE ENTREGARÁN LOS PAGOS DEL CHEQUE DE ESTÍMULO EN NUEVA YORK?

Según el cronograma oficial, la distribución comenzará en octubre de 2024 de forma escalonada. Es decir, no todos recibirán el cheque al mismo tiempo. El envío dependerá de varios factores, incluidos los ingresos reportados, la fecha de presentación de impuestos y otros datos procesados por las autoridades fiscales.

Si cumples con los requisitos, solo queda esperar. El cheque de estímulo por inflación en Nueva York es una oportunidad concreta para aliviar tus finanzas. Revisa tu declaración, asegúrate de haber completado correctamente el formulario IT-201 y prepárate: en los próximos meses, podrías recibir una ayuda económica que realmente marque la diferencia.

