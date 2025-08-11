El Congreso de Estados Unidos está considerando un proyecto de ley que podría enviar a los ciudadanos cientos de dólares en concepto de cheques de reembolso de aranceles, una medida similar a los cheques de estímulo de la pandemia de COVID-19. Esta propuesta, conocida como el American Worker Rebate Act (Ley de Reembolso a los Trabajadores Americanos, traducida al español), busca mitigar el impacto financiero de los nuevos aranceles del gobierno de Donald Trump.

Aunque enfrenta obstáculos significativos para su aprobación, comprender sus detalles y cómo se podría utilizar un ingreso inesperado es una estrategia financiera inteligente para cualquier estadounidense. A continuación, respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre esta posible nueva ayuda económica para el pueblo estadounidense.

El Congreso de EE.UU. está considerando un proyecto de ley que enviaría a los estadounidenses cientos de dólares en forma de cheques de reembolso arancelario (similares a los cheques de estímulo pandémico) en posibles esfuerzos por suavizar el golpe financiero de los nuevos aranceles de la administración. (Foto: Diseñado por Freepik)

¿Qué es el American Worker Rebate Act y cuánto dinero podría recibir?

El American Worker Rebate Act es un proyecto de ley propuesto por el senador republicano Josh Hawley en julio de 2025. La legislación promete un reembolso de “al menos” $600 por cada adulto y dependiente en Estados Unidos. Esto significa que una familia de cuatro miembros, por ejemplo, podría recibir hasta $2,400. El monto de los cheques se reduciría progresivamente para las parejas casadas que ganen más de $150,000 al año. Es importante destacar que el proyecto debe ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley.

¿Cuál es la mejor manera de usar un ingreso inesperado como este?

De acuerdo al portal CNBC, la mejor estrategia financiera para utilizar un ingreso inesperado, como un cheque de reembolso o un bono, es priorizar el pago de deudas de alto interés, como las tarjetas de crédito. Al reducir una deuda con una tasa de interés del 22%, por ejemplo, se puede acortar el tiempo de pago en casi dos años y ahorrar cientos de dólares en intereses.

Si no tienes deudas de alto interés, el siguiente paso inteligente sería depositar el dinero en una cuenta que genere intereses, como una cuenta de ahorros de alto rendimiento o una cuenta del mercado monetario, para que tus fondos crezcan.

¿Cuáles son las mejores cuentas de ahorro de alto rendimiento?

Si decides invertir tu dinero en una cuenta de ahorros para que crezca, existen varias opciones de alto rendimiento. Para ayudarte a elegir la mejor, se recomienda buscar cuentas que ofrezcan una tasa de porcentaje de rendimiento anual (APY) superior al promedio, seguro FDIC, cero tarifas de mantenimiento mensuales y un requisito de saldo mínimo bajo o nulo.

Algunas de las opciones mejor valoradas incluyen LendingClub, UFB Portfolio Savings y Western Alliance Bank High-Yield Savings Account, según el portal CNBC.