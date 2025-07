La Administración del Seguro Social (SSA) ha lanzado un recordatorio crucial para millones de beneficiarios en Estados Unidos: a partir del 30 de septiembre de 2025 ya no se enviarán cheques físicos. Todos los pagos mensuales del Seguro Social se emitirán exclusivamente de forma electrónica. Este anuncio forma parte de una transformación tecnológica a gran escala que busca aumentar la eficiencia, proteger contra fraudes y garantizar la puntualidad de los pagos.

Aunque el cambio puede parecer drástico, menos del 1% de los beneficiarios aún recibe cheques impresos, por lo que la mayoría ya se encuentra adaptada a los métodos digitales. Sin embargo, para ese pequeño grupo que aún depende del papel, la SSA recomienda actuar lo antes posible para evitar interrupciones en el cobro de sus beneficios.

El gobierno aseguró que esta medida no solo es más segura y rápida, sino también más ecológica. Además, reduce el riesgo de extravíos, robos o retrasos postales. Los pagos electrónicos también permiten un control más eficiente del dinero y la posibilidad de acceder al fondo de manera inmediata desde una cuenta bancaria o tarjeta de débito autorizada.

Ahora todos los fondos de las jubilaciones llegarán a los millones de beneficiarios a través de pagos electrónicos (Foto: Freepik)

LAS OPCIONES QUE TIENEN LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBEN SU DINERO EN UN CHEQUE EN PAPEL

Los beneficiarios que todavía reciben cheques físicos tienen dos opciones para adaptarse al nuevo sistema. La primera es el depósito directo , que transfiere automáticamente los fondos a una cuenta bancaria personal, ya sea de cheques o de ahorros.

La segunda alternativa es la tarjeta Direct Express , una tarjeta de débito prepagada creada específicamente para recibir los pagos del Seguro Social sin necesidad de tener una cuenta bancaria.

La SSA maneja el programa nacional de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: AFP)

¿CÓMO PUEDO PEDIR EL ENVÍO DE LOS FONDOS DE FORMA ELECTRÓNICA?

Para solicitar el depósito directo, se puede ingresar al sitio web www.GoDirect.gov, tener a la mano el número de Seguro Social, la información del último cheque recibido, y los datos bancarios (número de ruta, tipo y número de cuenta). También se puede llamar al 1-877-874-6347 o hacer el proceso directamente desde la cuenta personal en el portal www.ssa.gov/myaccount.

Si eliges la tarjeta Direct Express, el procedimiento es igual de sencillo. Solo debes llamar al mismo número (1-877-874-6347) y proporcionar tu número de Seguro Social, información del último cheque y tu fecha de nacimiento. Esta tarjeta funciona como una tarjeta de débito tradicional y puede usarse en cajeros automáticos, tiendas, farmacias y más.

La SSA ha puesto a disposición de los usuarios toda la información necesaria en español, para que nadie quede fuera del nuevo sistema por barreras de idioma. Este cambio no es opcional, y quienes no actualicen su método de pago antes del 30 de septiembre de 2025 corren el riesgo de no recibir sus pagos mensuales a tiempo.

