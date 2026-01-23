El invierno en Nueva York nunca pasa desapercibido para quienes viven y trabajan en la ciudad, incluyendo para la comunidad hispana que se mueve a diario entre Queens, El Bronx, Brooklyn, Manhattan y Staten Island. En cuanto bajan las temperaturas y el pronóstico anuncia tormenta, la rutina de millones de personas empieza a girar alrededor de algo tan simple —y al mismo tiempo tan crucial— como el estado de las calles, las veredas y las escaleras de los buildings. La nieve, que en fotos puede verse como una postal bonita para subir a Instagram o mandar al chat de la familia en WhatsApp, se transforma muy rápido en un problema real: complica el transporte público, hace peligrosos los cruces peatonales y vuelve resbalosos los accesos al subway, a la bodega de la esquina y a las escuelas públicas donde estudian muchos niños de familias latinas. Y con la extrema tormenta de invierno pronosticada para el fin de semana del 23 de enero, que podría dejar más de 20 centímetros de nieve en buena parte del área metropolitana, la preocupación crece porque se esperan acumulaciones importantes, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero durante varias horas.

Frente a ese escenario, la Ciudad de Nueva York pone en marcha medidas concretas para mantener el orden y la seguridad en los espacios públicos. Una de ellas es la contratación de personal temporal para retirar nieve y hielo, una tarea esencial que, además, ofrece un pago de hasta US$28,71 por hora para quienes decidan sumarse durante las tormentas invernales como “Emergency Snow Shovelers” del Departamento de Saneamiento (DSNY).

Palear nieve es algo común durante las nevadas y ahora, la Ciudad de Nueva York te puede pagar por ello si te lo tomas en serio (Foto: AFP)

UN TRABAJO TEMPORAL CLAVE DURANTE LAS TORMENTAS INVERNALES

Ante la posibilidad de que se acumulen hasta 25 centímetros de nieve en distintos puntos de la ciudad, el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) abrió la inscripción para sumar quitanieves de emergencia, conocidos oficialmente como Emergency Snow Shovelers. Aunque las máquinas quitanieves cumplen un rol central, no siempre pueden llegar a todos los rincones, especialmente en esquinas muy transitadas, paradas de autobús, hidrantes o escaleras de acceso en barrios residenciales.

Por eso, se necesita apoyo humano para despejar áreas públicas específicas que resultan vitales para la circulación y la seguridad de los peatones, algo clave si te mueves a pie, en bus o en subway, o si trabajas en delivery, construcción o servicios esenciales.

Entre las tareas asignadas se encuentran:

Limpieza de paradas de autobús

Despeje de cruces peatonales

Liberación de hidrantes contra incendios

Retiro de nieve y hielo en otras áreas públicas

¿CUÁNTO PAGA LA CIUDAD DE NUEVA YORK POR QUITAR LA NIEVE?

Uno de los puntos que más interés genera es el salario, sobre todo para quienes buscan un ingreso extra durante el invierno sin dejar de lado otros trabajos u horas de estudio. En este caso, la remuneración es por hora y está respaldada directamente por la Ciudad de Nueva York, a través del DSNY y el sistema oficial de empleo temporal.

El esquema de pago funciona de la siguiente manera:

US$19,14 por hora como salario inicial

Hasta US$28,71 por hora después de superar las primeras 40 horas trabajadas en una semana

Se trata de un ingreso formal, administrado por la Ciudad de Nueva York, y especialmente atractivo para quienes buscan trabajo temporal durante el invierno, como estudiantes, trabajadores por hora, inmigrantes con papeles en regla o residentes que quieren compensar los gastos extra de calefacción, OMNY o compras en el super.

REQUISITOS PARA POSTULARSE COMO QUITANIEVES DE EMERGENCIA

Antes de iniciar el proceso de inscripción, es importante verificar que se cumplan las condiciones establecidas por la ciudad. Los requisitos están pensados para garantizar tanto la legalidad como la capacidad física de los postulantes, ya que el trabajo exige cargar palas, soportar frío intenso y estar de pie durante varias horas seguidas.

Para ser elegible, se debe:

Tener 18 años o más

Estar autorizado para trabajar en Estados Unidos

Poder realizar trabajo físico pesado

No se exige experiencia previa, aunque sí disponibilidad y resistencia, ya que las jornadas pueden extenderse según la intensidad de la tormenta y las necesidades en cada barrio, desde Jackson Heights o Corona hasta Washington Heights, Sunset Park o el sur del Bronx.

Un hombre palea nieve en Tappan, Nueva York, el 13 de febrero de 2024 (Foto: Kena Betancur / AFP)

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO

La inscripción se realiza mediante una cita presencial en uno de los garages del DSNY, distribuidos en los cinco boroughs, y para completarla es fundamental presentar la documentación correspondiente. Estos pasos son los mismos para residentes de cualquier origen, incluidos los muchos neoyorquinos de origen dominicano, mexicano, puertorriqueño, ecuatoriano o colombiano que viven en la ciudad.

Al momento de registrarse, se debe contar con:

Dos fotografías pequeñas (de 1½ pulgada cuadrada)

Dos documentos de identidad originales, junto con sus copias

Tarjeta de Seguro Social

Una vez reunidos estos requisitos, el siguiente paso es solicitar la cita a través del sistema habilitado por el Departamento de Saneamiento de Nueva York, en el portal www.nyc.gov/assets/dsny/forms/snow-laborer-registration o a través de la información disponible en NYC311. El pago se realiza mediante cheque y suele demorar entre cuatro y seis semanas en procesarse, aunque en algunos casos puede tardar un poco más.

UNA OPORTUNIDAD CONCRETA DURANTE EL INVIERNO

Este programa refleja cómo la Ciudad de Nueva York enfrenta las emergencias climáticas mientras genera oportunidades laborales temporales para sus residentes, en especial para quienes dependen de trabajos por hora y sienten más el impacto económico de los días de mal clima. Quitar la nieve no solo permite mantener la ciudad en funcionamiento, sino que también representa una fuente de ingresos relevante en una época del año en la que no siempre es fácil encontrar trabajo, sobre todo en sectores como construcción, restaurantes o delivery.

Para quienes viven en Nueva York y cumplen con los requisitos, sumarse como quitanieves de emergencia puede ser una manera directa de ayudar a la comunidad —manteniendo transitables las paradas de bus, los accesos al subway y las calles donde viven muchas familias hispanas— y, al mismo tiempo, obtener un pago competitivo durante la temporada invernal. Además, en un invierno marcado por fuertes tormentas y alertas meteorológicas, esta clase de trabajos se vuelve una pieza clave para que la ciudad siga funcionando, desde los barrios más turísticos de Manhattan hasta los vecindarios más residenciales de Queens y El Bronx.

Consulta primero con tu médico si tienes antecedentes de problemas del corazón, presión alta, colesterol, diabetes, sobrepeso o llevas una vida sedentaria; si el cardiólogo ya te advirtió que limites el esfuerzo, no deberías encargarte de palear nieve y es mejor pedir ayuda o contratar a alguien.

Evita empezar a palear de golpe: calienta el cuerpo con 5 a 10 minutos de caminata ligera dentro del edificio o en el pasillo, mueve brazos y hombros y realiza estiramientos suaves antes de salir al frío.

Abrígate en capas: usa camiseta térmica, suéter y chaqueta impermeable, gorro, bufanda y guantes, además de zapatos o botas con buen agarre para no resbalar; mantener el cuerpo seco y caliente reduce el estrés sobre el corazón.

No palear justo después de comer, tomar alcohol o fumar, porque esas situaciones elevan la presión arterial y hacen trabajar más al corazón en el momento del esfuerzo.

Usa una pala ligera y, si es posible, una pala pequeña o un quitanieves mecánico; empuja la nieve en lugar de levantar grandes montones y evita girar el torso bruscamente al lanzar la nieve para no forzar de más.

Trabaja por tramos: haz pausas cada 10 o 15 minutos para recuperar el aire, entra un momento al edificio o al lobby a calentar, toma agua y no esperes a sentirte exhausto para descansar.

Escucha las señales de alerta: si notas dolor u opresión en el pecho, falta de aire inusual, mareo, náuseas, sudor frío o palpitaciones extrañas, detente de inmediato, avisa a alguien y llama al 911 si las molestias no desaparecen rápidamente.

