El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el pasado martes los planes para un programa de inmigración, denominado “tarjeta dorada”, diseñado para ofrecer residencia y un “camino a la ciudadanía” a los inversores dispuestos a pagar un alto precio. ¿El precio? 5 millones de dólares. El programa, que se lanzará dentro de dos semanas, reemplazará al actual programa de visas para inversionistas EB-5, al que el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, calificó de “lleno de tonterías, falsedades y fraude”.

Trump aún no ha hablado de los detalles del programa de la tarjeta dorada. El presidente dijo que no necesitaría la aprobación del Congreso para ello, ya que es “una vía muy sólida para obtener la ciudadanía, pero no estamos haciendo lo necesario para obtenerla”. ”Vamos a vender una tarjeta dorada”, dijo Trump el martes.

“Le pondremos un precio de unos 5 millones de dólares a esa tarjeta, que les dará los privilegios de la tarjeta verde, además de ser una vía para obtener la ciudadanía”.

Donald Trump ha anunciado una nueva iniciativa de inmigración que permite a los extranjeros comprar la residencia estadounidense (Foto: Tribuna Express)

¿Qué es una tarjeta dorada?

Según la nueva propuesta, los inversores extranjeros adinerados podrían obtener la residencia permanente haciendo un pago directo al gobierno de Estados Unidos. Lutnick enfatizó que la “Tarjeta Dorada Trump” reemplazaría efectivamente al programa EB-5, que actualmente permite a los inversores obtener green card a través de inversiones comerciales en Estados Unidos.

Señaló además que si bien el proceso aún implicaría una evaluación cuidadosa, la contribución financiera directa serviría como una ruta simplificada hacia la ciudadanía, reduciendo potencialmente las demoras burocráticas y contribuyendo a la reducción del déficit.

Trump dijo que espera vender alrededor de un millón de estas tarjetas, lo que generaría alrededor de 5 billones de dólares. “Podremos vender tal vez un millón de estas tarjetas, tal vez más que eso y si sumamos los números, son bastante buenos. Un millón de tarjetas valdría 5 billones de dólares y si vendemos 10 millones de estas tarjetas, eso es un total de 50 billones de dólares, tenemos una deuda de 35 billones de dólares”, dijo el presidente estadounidense en una conferencia de prensa el martes.

¿Son nuevas las tarjetas doradas? ¿Por qué son populares?

Algunos de estos programas existen desde hace décadas como una forma útil para que los gobiernos recauden fondos y fomenten la inversión extranjera. Canadá lanzó su Programa Federal de Inversionistas Inmigrantes en la década de 1980.

Al otro lado del Atlántico, las visas doradas ganaron popularidad durante la crisis de deuda europea, cuando un puñado de países comenzaron a vender residencias para intentar atraer dinero extranjero y tapar los déficits presupuestarios. Portugal, Irlanda, Grecia y Hungría estuvieron entre esos países, después de recibir rescates de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

En la actualidad, se han adoptado variantes de estos programas de visas de pago por participación en toda Europa y en países de todo el mundo. A veces, una masa crítica de opositores vocales concluye que las desventajas (precios inflados de las viviendas, propietarios ausentes y acusaciones de corrupción) superan las ventajas, y los gobiernos los abandonan.

¿Cómo funcionan las visas doradas?

Portugal, por ejemplo, empezó a ofrecer visados dorados en 2012 a ciudadanos no pertenecientes a la UE que estuvieran dispuestos a gastar al menos 500.000 euros (557.000 dólares) en una propiedad, invertir en un fondo o crear una empresa y crear puestos de trabajo. Más tarde, el requisito para la inversión inmobiliaria se redujo a 350.000 euros.

En 2013, Grecia, España y Hungría iniciaron sus propios programas de visas doradas, ofreciendo permisos de residencia a cambio de inversiones inmobiliarias.

Estos programas también otorgaron el derecho a viajar libremente por muchos países de la UE. La mayoría permite a los solicitantes obtener la ciudadanía de la UE en unos pocos años.

Hungría, que cerró su programa de visa dorada en 2017 en medio de acusaciones de corrupción, reinició una nueva versión en 2024, permitiendo a quienes inviertan al menos 250.000 euros en fondos locales o 500.000 euros en bienes raíces húngaros el derecho a solicitar una residencia renovable de 10 años.