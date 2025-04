Cada día que pasa, la guerra comercial entre Estados Unidos y China va dejando un nuevo perjudicado. En este caso, del lado norteamericano. Y es que los aranceles impuestos por Donald Trump al gigante asiático (del 145%) afectarán a otro sector: el de los recién nacidos. El director de una importante marca de productos para bebé advirtió que esta imposición pondrá en riesgo este mercado.

Steve Dunn, director ejecutivo de la empresa de productos para bebés Munchkin aseguró a NPR que la firma tuvo que congelar todas las importaciones procedentes de China, debido a los elevados aranceles que impuso la administración Trump. El CEO de esta compañía con sede en California agregó que otros competidores del sector han tenido el mismo problema.

Trump ha golpeado varias veces a China con aumento de aranceles este año. ×

¿CÓMO LOS ARANCELES DE TRUMP PUEDEN AFECTAR LOS PRODUCTOS DE BEBÉS?

“Toda nuestra industria ha dejado de comprar productos de China debido a los aranceles del 145%”, declaró Dunn a Mary Louise Kelly, presentadora de “All Things Considered” de NPR. “Estos aranceles simplemente no pueden ser transferidos a dos padres”.

El director ejecutivo de bebés Munchkin añadió que los padres no encontrarán productos infantiles importantes en los estantes con estos aranceles. “Los productos que utilizamos abarcan unas 12 categorías diferentes, desde cepillos para biberones y biberones hasta un nuevo producto que lanzamos para ayudar a las madres a alcanzar sus objetivos de lactancia. Nos quedaremos sin inventario en los próximos 60, 90 días”, reconoció.

¿ESTADOS UNIDOS TIENE PARA MANUFACTURAR LOS PRODUCTOS?

En otra parte de la entrevista con NPR, Steve Dunn aseguró que el país no cuenta con la misma manufactura que China. “No tenemos la capacidad y no existe esta base manufacturera que de repente va a aparecer en Estados Unidos que pueda moldear miles y miles de productos de bajo margen”, comentó.

“No tenemos la automatización. No contamos con la mano de obra calificada. Por lo tanto, nuestra industria sufrirá despidos . Nuestra empresa ha congelado las contrataciones. No estamos innovando [...] No podemos encontrar países que no tengan aranceles en este momento que hagan que estos productos sean asequibles para Estados Unidos , para el público estadounidense”, apuntó Dunn.

Donald Trump estima que con el ajuste arancelario se puede recaudar US$2,000 millones diarios, pero es complicado (Foto: AFP) ×