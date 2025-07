Casarte con un ciudadano estadounidense e iniciar una vida en común en Estados Unidos es posible con la visa K-1, también conocida como visa de prometido o prometida. Este visado de no inmigrante permite a las parejas reunirse legalmente en EE. UU. para casarse dentro de los primeros 90 días desde el ingreso del prometido extranjero.

El proceso, sin embargo, no es automático. La solicitud requiere cumplir con condiciones estrictas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que busca garantizar que la relación sea legítima y no tenga fines exclusivamente migratorios, es decir casarse por conveniencia para tener papeles y vivir en EE.UU. Y es que la visa K-1 otorga la residencia permanente y allana el camino para obtener la ciudadanía. Aquí te explicamos cómo iniciar el trámite, los requisitos clave y qué debes evitar para no ser rechazado.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PEDIR UNA VISA K-1?

Puedes ser elegible para traer a su pareja a Estados Unidos con una visa K-1, si cumplen con los siguientes requisitos que pide el gobierno estadounidense, a través de USCIS:

El solicitante debe ser ciudadano estadounidense , no residente.

, no residente. La pareja debe tener la intención de casarse dentro de los 90 días posteriores al ingreso del prometido(a) extranjero a EE. UU.

posteriores al ingreso del prometido(a) extranjero a EE. UU. Ambos deben estar legalmente libres para casarse (solteros, divorciados o viudos).

(solteros, divorciados o viudos). La pareja debe haberse conocido en persona al menos una vez en los últimos dos años. Se puede pedir una exención si:

en los últimos dos años. Se puede pedir una exención si: La reunión presencial viola costumbres culturales o religiosas.

o religiosas. Representa una dificultad extrema para el ciudadano estadounidense.

NOTA: Debes saber que si ya se casaron fuera de Estados Unidos, no debes sacar la visa k-1, en ese caso, debes tramitar la visa de cónyuge (como la CR1 o IR1) para obtener la residencia.

El trámite para la visa K-1, solo es para quienes no se han casado (Foto: Diseño Freepik)

¿CÓMO TRAMITAR LA VISA K-1 PASO A PASO?

A continuación, estos pasos se deben seguir para obtener la visa K-1 y poder casarte en Estados Unidos, de acuerdo con USCIS y el Departamento de Estado:

1. Presentar la petición I-129F ante USCIS: Este formulario demuestra la relación con el prometido extranjero y es el primer paso del proceso. No puede presentarse en embajadas o consulados.

2. Esperar la aprobación y traslado al Centro Nacional de Visas (NVC): Una vez aprobada, tu caso será transferido a la embajada o consulado correspondiente al país de tu prometido extranjero.

3. Solicitar la visa K-1 y agendar la entrevista consular: El extranjero deberá llenar el formulario DS-160, realizarse un examen médico y asistir a una entrevista con los siguientes documentos:

Pasaporte válido

Acta de nacimiento

Certificado (s) de divorcio o defunción para demostrar que es una persona libre

Certificados policiales

Evidencia de la relación (Fotos, por ejemplo)

Dos fotos de 2x2

Prueba de apoyo financiero: Formulario I-134

4. Entrar a EE. UU. y casarse en 90 días: Una vez ingresado con la visa K-1, deben casarse dentro del período estipulado. Si no lo hacen, el extranjero debe abandonar el país.

5. Solicitar la Green Card: Después del matrimonio, se puede aplicar al ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.

Luego de obtener la visa K, las parejas deben casarse dentro del plazo de 90 días (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO TARDA EL TRÁMITE DE LA VISA K-1?

Costo estimado: alrededor de US$800 a US$1,000 USD (incluye formularios, exámenes médicos y tasas consulares).

alrededor de US$800 a US$1,000 USD (incluye formularios, exámenes médicos y tasas consulares). Tiempo de espera promedio: entre 9 a 14 meses, aunque puede variar según el país y volumen de solicitudes.