En los últimos tiempos, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta muy popular, y a estas alturas es casi imposible que no la hayas usado alguna vez. Un campo en el que viene siendo utilizada es durante las entrevistas laborales. Herramientas como los asistentes de codificación o los teleprompters ofrecen respuestas rápidas y eficaces, algo que claramente puede dar a un candidato una ventaja significativa frente a los demás. Imagínate estar en una entrevista y tener acceso a una IA que te ayuda a estructurar la respuesta perfecta en tiempo real. ¿No sería algo tentador? Pues bien, esta tendencia ha generado un debate ético y, en consecuencia, una reacción contundente por parte de empresas como Amazon, uno de los mayores empleadores del mundo.

Recientemente, Amazon ha emitido directrices internas que prohíben el uso de IA durante las entrevistas de trabajo. Según estas nuevas normativas, si un candidato es descubierto utilizando alguna de estas herramientas, podría ser descalificado del proceso de selección. Pero, ¿por qué ha tomado esta medida? Vamos a profundizar en este tema para entender las razones y las implicaciones que conlleva este tipo de decisiones.

¿REALMENTE HACE LA IA LA DIFERENCIA?

El principal argumento de Amazon contra el uso de IA en las entrevistas de trabajo es que representa una “ventaja injusta”. Aunque los candidatos puedan tener una gran preparación, el hecho de poder recurrir a una inteligencia artificial para dar respuestas más elaboradas o rápidas puede desvirtuar completamente el proceso. Al final, no se está evaluando la verdadera capacidad del candidato para pensar de forma autónoma ni cómo gestionaría las situaciones de la vida real sin ayuda tecnológica. El objetivo de una entrevista es conocer al candidato tal cual es, sin “ayudas externas”, y esta compañía cree que el uso de dicha tecnología interfiere con eso.

La Inteligencia Artificial es un campo que combina la informática y los conjuntos de datos robustos para permitir la resolución de problemas (Foto: Freepik)

AMAZON HA TOMADO MEDIDAS AL RESPECTO

Para asegurarse de que se respeta esta política, Amazon ha establecido directrices claras. En ellas, se especifica que los reclutadores deben informar a los candidatos sobre esta regla y que el incumplimiento de la misma podría tener consecuencias graves, como la descalificación. De hecho, el gigante de la tecnología no permite el uso de “herramientas no autorizadas”, como la IA generativa, durante las entrevistas. Solo se puede utilizar si se recibe una autorización expresa, lo cual da a entender que no quiere que los procesos de selección se conviertan en una especie de “hackeo” para obtener resultados artificialmente mejores.

¿CÓMO DETECTAR EL USO DE IA EN UNA ENTREVISTA?

Parece una pregunta sencilla, pero Amazon se ha tomado muy en serio la necesidad de identificar cuando alguien está utilizando IA durante una entrevista. Para ello, ha creado una serie de indicadores que los reclutadores deben tener en cuenta:

Tecleo excesivo: Si un candidato está escribiendo mientras se le hacen preguntas, especialmente si no parece estar tomando notas o preparándose para la respuesta, podría estar consultando una IA. Lectura de respuestas: Si el candidato no responde de forma fluida y natural, y parece que está leyendo o corrigiéndose constantemente mientras responde, esto podría ser una señal de que está recibiendo asistencia de una herramienta. Desconexión visual: Si notas que los ojos del candidato siguen el texto o miran a otro lado, es posible que no esté hablando de manera espontánea, sino que está recibiendo respuestas desde un dispositivo. Respuestas imprecisas o desconcertantes: A veces, un candidato que usa IA no es capaz de responder directamente a una pregunta o se muestra confundido por las respuestas generadas.

Las entrevistas laboral son el preludio a conseguir un trabajo (Foto: freepik)

¿POR QUÉ ESTA MEDIDA ES TAN IMPORTANTE?

La preocupación de Amazon, más allá de la ética, tiene que ver con la transparencia del proceso de selección. Cuando un candidato utiliza IA para responder de manera óptima, lo que se evalúa es el resultado de esa tecnología, no las capacidades auténticas de la persona. Al final, la compañía busca ser justa con todos los candidatos y, para ello, necesita tener la certeza de que la persona que está evaluando tiene el mismo nivel de competencia que el resto, sin ayudas externas.

Además, Amazon ha prohibido el uso de IA generativa incluso entre sus empleados. A pesar de que la empresa fomenta el uso de otras aplicaciones de IA para mejorar la productividad, las herramientas generativas como ChatGPT no son bien vistas en su proceso de reclutamiento. Esta medida refuerza aún más la importancia de mantener la autenticidad en las entrevistas.