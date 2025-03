Un partido muy parejo se presenta en Rotterdam, cuando España vs. Países Bajos juegan por los cuartos de final de ida de la UEFA Nations League, programado para este jueves 20 de marzo desde las 1:45 p.m. tiempo del Centro de México, 3:45 p.m. Horario del Este . Si vives en alguna ciudad del país azteca, te comparto la guía de programación para verlo por televisión o streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo ver España vs. Países EN VIVO y ONLINE vía SKY+ México?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la UEFA Nations League, como el juego entre España vs. Países Bajos por los cuartos de final.

Según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

¿Dónde seguir el España vs. Países en otros países de Latinoamérica?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido España-Países Bajos en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

¿Cuándo es, a qué hora y dónde ver España vs. Países Bajos?

Ciudad: Róterdam, Países Bajos

Fecha: 20 de marzo

Horario: 13:45 (México)

Estadio: Stadion Feijenoord