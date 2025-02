Ninguna marca de supermercado es tan reconocida como Kirkland Signature de Costco. Se ha ganado la reputación de ofrecer alta calidad a precios asequibles, y muchos clientes de Costco consideran que cumple con creces esta doble promesa. De hecho, no es raro escuchar que algunos compradores prefieren productos Kirkland sobre las marcas más caras disponibles en otros supermercados.

Pero eso no significa que Kirkland esté libre de errores. A pesar de su gran aceptación, ha habido productos que no lograron convencer a los consumidores. A continuación, una lista de 10 productos de Kirkland Signature que no alcanzaron las expectativas y resultaron en fracasos rotundos, según un estudio de Mashed.

LOS PRODUCTOS DE KIRKLAND QUE FUERON UN FRACASO

Crema de avellanas Kirkland

La crema de avellanas Kirkland duró poco tiempo en las tiendas estadounidenses, y los compradores especularon que su fracaso se debió a la incapacidad de competir con la preferencia firmemente establecida por Nutella en los EE. UU. Sin embargo, curiosamente, la crema ha persistido a nivel internacional y prospera en países como Alemania, donde la Nutella de marca no se vende y no domina el mercado. Eso si, ya no se puede encontrar en Estados Unidos.

Cerveza ligera Kirkland

Costco comenzó a ofrecer una versión más económica de una caja de 48 latas a granel y los clientes sedientos y en busca de ofertas se subieron al tren inmediatamente. Pero a veces, el dinero ahorrado en una variante de producto menos costosa pero de mal sabor simplemente no vale el precio que paga el paladar, y eso fue lo que le pasó a la cerveza ligera Kirkland.

La cerveza ligera de Kirkland Signature fracasó en las tiendas de Costco (Foto: Costco)

Cola exclusiva de Kirkland

A inicios de los años 2000, los clientes señalaron que Costco hizo un fugaz intento de entrar en el mercado de los refrescos con una bebida enlatada de marca propia. La Cola exclusiva de Kirkland era un refresco marrón desarrollado con un sabor similar al de Pepsi o Coca-Cola, pero con un precio más económico. Simplemente no fue tan querida como las otras marcas dominantes bien establecidas. Y eso fue suficiente para que dejara de existir.

Queso americano Kirkland

Durante un tiempo, Kirkland apoyó a aquellos consumidores que todavía anhelan las rebanadas clásicas, súper saladas y de sabor ligeramente artificial con este producto. Pero en 2019, las rebanadas se discontinuaron silenciosamente y nunca volvieron a aparecer. La teoría es que el alejamiento de la sociedad del consumo de queso estadounidense puede haber contribuido a las bajas ventas y a la decisión final de acabar con este producto.

Macarrones con queso en caja Kirkland

Durante un breve tiempo, Kirkland estuvo entre las marcas que se acumulaban en muchas de las despensas de macarrones con queso. Los consumidores han confirmado que Kirkland produjo unos macarrones con queso envasados que fueron considerados tan malos que se decía que eran una pesadilla para las papilas gustativas.

Chips de chocolate Kirkland

Este producto era un favorito establecido entre los compradores de los grandes almacenes. De pronto dejó de aparecer. En 2024, se anunció que Costco dejaría de fabricar sus chips de chocolate tradicionales para siempre. Los consumidores clamaron por una razón y, sorprendentemente o no, un representante de Costco señaló que la decisión había tenido motivaciones económicas.

Los chips de chocolate también dejaron de venderse en Costco (Foto: Costco)

Hamburguesa con queso Kirkland

La hamburguesa con queso Kirkland se lanzó solo en un puñado de patios de comidas selectos en 2017 de manera experimental, y aunque la empresa puede haber tenido sueños de lanzar la próxima hamburguesa de comida rápida favorita del mundo, el intento terminó siendo una pesadilla inducida por la carne de res. Fue un fracaso y llegó a su fin después de una racha sin nada destacable en 2020. Los clientes dijeron que tenía un sabor mundano y poco emocionante.

Pastel de frutas tradicional de Kirkland

Este controvertido pastel tradicional se podía elegir en la panadería de Costco durante un tiempo. Era un especial de Navidad, repleto de cerezas, piñas, nueces pecanas y nueces. Aunque algunos parecen haber aprobado este postre en particular, muchos clientes se quejaron de una calidad mediocre, y es posible que esto haya contribuido a la caída final del producto.

Pizza para llevar y hornear de Kirkland

Costco fracasó enormemente en el sector de pizzas para llevar y hornear con su intento de vender pizzas caseras de Kirkland en sus patios de comidas. Los clientes opinaron que era un alimento que no tenía un buen sabor y por ese motivo estuvo bastante bajo en ventas.

Açaí bowl de Kirkland

El açaí es una pequeña baya morada originaria de Sudamérica, reconocida por sus numerosos beneficios para la salud, y este producto elaborado a base de estas pequeñas superfrutas mezcladas, junto con complementos como plátanos, nueces, semillas, leche y otros, fueron una tendencia culinaria a principios y mediados de la década de 2000. Pero fracasó con el tiempo porque la versión de Kirkland no era tan buena.