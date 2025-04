Recientemente, una alerta de salud pública lanzó una preocupación importante en los Estados Unidos, afectando a varios consumidores que adquirieron un artículo muy popular en las tiendas Costco. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia en relación con un alimento que ya no está disponible para la venta, pero que sigue presente en algunos hogares. La situación, que involucra a tres estados del país, generó un retiro de productos que pone en evidencia lo crucial que es estar atentos a las alertas de seguridad alimentaria.

Aunque la noticia nos llegó como un recordatorio de la importancia de la calidad en los productos que consumimos, no podemos dejar de pensar en los miles de clientes que pudieron haber comprado este artículo sin saber que representaba un posible riesgo para la salud. ¿Te imaginas si estuviera en tu refrigerador? Tranquilo, no te preocupes, porque lo que sucedió tiene una explicación y también te contaré cómo puedes asegurarte de que estás al tanto de lo que está pasando.

Esta no es la primera vez que se da una circunstancia así. Es más, puede ser más común de lo que creemos, lo cual nos puede llamar la atención, ya que no debería ser frecuente que hayan productos a la venta que pueden causar problemas de salud. Entonces, esto debe servir como un llamado de atención a las empresas encargadas y también a las autoridades que tienen el rol de seguir revisando que se cumplan con todos los protocolos y parámetros saludables.

¿QUÉ PRODUCTO FUE RETIRADO?

El producto en cuestión es un chile blanco de pollo listo para consumir, importado desde Canadá y distribuido en varias tiendas Costco de tres estados específicos: Idaho, Oregon y Washington. El servicio de inspección destacó que este artículo no cumplió con los requisitos necesarios para su importación, más específicamente, no pasó por el proceso de reinspección requerido para garantizar que cumpla con los estándares de seguridad alimentaria en los Estados Unidos.

Aunque ya no está disponible para la venta, el FSIS ha solicitado a los consumidores que revisen sus refrigeradores en caso de que aún tengan el chile blanco de pollo de la marca Allen Family Foods. El producto fue distribuido en cajas de 7 libras y 2 onzas, las cuales contenían ocho recipientes plásticos de 14.3 onzas con el nombre completo: “Allen FAMILY FOODS WHITE CHICKEN CHILI with Bell Peppers, Corn & White Beans”. Si alguna de estas cajas aparece en tu casa, es importante que no la consumas, sino que sigas las instrucciones proporcionadas por el servicio de atención al cliente.

Para identificar si tienes el producto en casa, debes buscar los códigos de lote que figuran en las cajas y los envases plásticos. Los códigos de lote afectados son E225077, E225079, E225080, E225081 y E225083, con fechas de caducidad entre el 18 y el 24 de marzo de 2026. Además, el producto tiene el sello canadiense de establecimiento con el número “7011”. Si alguno de estos datos coincide con el que tienes en tu refrigerador, es fundamental que lo descartes o lo regreses al lugar de compra.

Este es el producto importado de Canadá que ha tenido que ser retirado de las tiendas Costco en tres estados (Foto: FSIS)

¿QUÉ HACER SI TIENES ESTE PRODUCTO?

Si ya compraste este chile blanco de pollo y lo tienes guardado, no debes consumirlo en ninguna circunstancia. El FSIS ha alertado que, aunque el producto no está disponible para la venta, algunos consumidores pueden haberlo adquirido antes del retiro. Si este es tu caso, la recomendación es que descartes el producto de inmediato o lo devuelvas a Costco, donde te ofrecerán el reembolso correspondiente.