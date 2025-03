Debido a que la miel de maple no solamente se usa para endulzar hot cakes, waffles, crepas, postres y más, se ha convertido en un ingrediente esencial en la cocina de muchas familias estadounidenses, que la utilizan para realzar el sabor de varios alimentos y preparaciones; por tal motivo, es importante contar con ella en tu hogar. Ahora, si te percataste que en tu almacén queda poco o ya se te acabó, no lo pienses y ve a Costco, donde lo encontrarás a un precio accesible, pero de muy buena calidad, ya que pertenece a Kirkland Signature, marca de la misma cadena. Pero ¿sabías que su origen no es de EE.UU., sino de otro país? A continuación, descubre de dónde proviene.

La miel de maple se usa para diversas preparaciones (Foto: Costco)

¿CUÁL ES EL VERDADERO ORIGEN DE LA MIEL DE MAPLE DE KIRKLAND SIGNATURE DE COSTCO?

Aunque muchos piensen que la miel de maple de Kirkland Signature, de Costco, procede de Estados Unidos, lo cierto es que proviene de Canadá, exactamente de The Maple Treat y Citadelle. A pesar de que pueda parecerte increíble, esto no debería sorprenderte, toda vez que los productos de dicha marca no son fabricados por una misma empresa, precisa el sitio web Tasting Table.

Dicho esto, es preciso aclarar que el mayor productor de miel de maple en el mundo es Canadá, que provee de este producto a Estados Unidos, que importa más del 60%, así como a otros 75 países. Por tal motivo, es lógico que Kirkland Sigantures lo adquiera su vecino norteamericano.

Según Recursos Naturales de Canadá, aproximadamente el 70% de la miel de maple del mundo es producido por este país. Solamente Quebec es responsable del 90% de la producción, el resto se produce en las provincias de Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick.

Los pueblos indígenas, ubicados en el Cinturón de Maple, donde había varios tipos de maple, lo utilizaban no solamente como edulcorante, también como anestésico y para conservar la carne durante el curado, informa en su sitio web la Autoridad de Conservación de Toronto y la Región. Asimismo, precisan que el maple dulce es el principal productor de la miel.

Cuando los colonos llegaron en el siglo XVII, los habitantes les enseñaron a sacar la savia y elaborar la miel de maple auténtica, por lo que a finales del siglo XVIII, la mayoría se dedicaba a su producción.

La presentación de la miel de maple de Kirkland SIgnature (Foto: Costco)