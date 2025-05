Costco ha sorprendido a todos con una inesperada novedad en su patio de comidas: el regreso —o más bien la transformación— de la amada pizza combinada. Esta vez, en lugar de traer de vuelta la clásica rebanada que muchos clientes añoran, la supertienda optó por lanzar un calzone combinado. Este nuevo platillo, que se ofrece por US$6.99, está relleno de pepperoni, salchicha, queso, cebolla, pimientos, aceitunas y champiñones, prometiendo mantener viva la esencia de la pizza combinada, pero en una presentación distinta.

LA OPINIÓN DE LOS CLIENTES SOBRE EL REGRESO DE ESTA PIZZA

La noticia generó una avalancha de comentarios en las redes sociales, especialmente en el subreddit r/Costco. Allí, algunos clientes no pudieron ocultar su decepción y compartieron su escepticismo sobre el nuevo calzone.

Patio de comidas de la tienda Costco Wholesale el 7 de marzo de 2025 en San Diego, California (Foto: Costco)

“Esos ingredientes me suenan… ¡Es la pizza combinada!”, protestó un usuario, recordando con nostalgia el platillo que antes reinaba en el patio de comidas. Otros, con un toque de humor, dijeron que “Costco hará todo lo posible para no traer de vuelta la pizza combinada”.

No faltaron quienes ya probaron el calzone combinado y compartieron sus impresiones. Un cliente de Lansing, Michigan, comentó que le pareció “bien”, aunque lo describió como “una rebanada grande doblada sobre sí misma”. Pero no parecía del todo satisfecho con la textura: “Sentí que estaba un poco pasada, pero quizás era solo por mi ubicación”, escribió, dejando claro que, aunque no lo consideró una mala experiencia, tampoco se convertiría en su nuevo favorito.

Las fotos promocionales del calzone tampoco ayudaron a mejorar su reputación. Algunos usuarios de Reddit criticaron la apariencia del producto, señalando que “el color no es el adecuado” y que parecía “faltar queso en el relleno”. Otros se preguntaron si la presentación realmente capturaba la esencia de la pizza combinada que tanto extrañan. Para algunos, no es solo el sabor lo que importa, sino la conexión emocional con el producto de siempre.

PESE A LAS CRÍTICAS, HUBO CLIENTES QUE ENCONTRARON EN EL CALZONE UN NUEVO FAVORITO

“¡Sí! ¡Estuvo perfecto!”, celebró un usuario, mientras que otro dijo con entusiasmo: “¡Lo probé hoy y estaba delicioso!”. Este entusiasmo, aunque minoritario, sugiere que Costco podría estar apuntando a un público más aventurero, dispuesto a probar nuevas interpretaciones de platos clásicos.

En Instagram, la cuenta Costco Buys también compartió la noticia y la foto del calzone recién horneado. Allí, como en Reddit, las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos se animaron a probar el nuevo platillo, otros volvieron a insistir en la necesidad de recuperar la pizza combinada. “¡¡Tienen que traer de vuelta la pizza combinada!!”, se leía en los comentarios, como si el calzone fuera una especie de parche que no logra cubrir la nostalgia por el platillo original.

Y es que para muchos, el patio de comidas de Costco no es solo un lugar para comer, sino un espacio que forma parte de la experiencia de compra. Cada platillo es un pedazo de historia compartida, y cuando desaparece, los clientes sienten que pierden algo más que un simple menú. “Ya no como en el patio de comidas porque ya no hay pizzas combinadas ni churros increíbles”, lamentó un usuario, resumiendo el sentimiento de muchos.

