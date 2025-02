Costco continúa expandiéndose, por lo que este 2025 abrirá las puertas de sus nuevos locales. Si esperabas con ganas que la cadena llegue a la zona donde vives, conoce dónde estarán ubicados los nuevos establecimientos de la cadena tipo club. A continuación, la lista de las tiendas que apertura en marzo y abril.

Antes te preciso que con estas inauguraciones, la corporación superará los más de 900 establecimientos ubicados en todo el mundo. Además de tener más de 600 almacenes en Estados Unidos, tiene sucursales en Canadá, México, Japón, Reino Unido, Corea, Australia, Taiwán, China, España, Francia, Islandia, Nueva Zelanda y Suecia.

Costco es una cadena de tiendas que ofrece una amplia variedad de productos en Estados Unidos (Foto: Shutterstock)

¿DÓNDE Y CUÁNDO ABRIRÁ COSTCO SUS NUEVAS TIENDAS EN MARZO Y ABRIL?

Las nuevas tiendas que Costco abrirá en marzo de este 2025. Son seis en total:

SHARON, MASS. ( 1 de marzo )

160 Old Post Road

Sharon, Ma

02067-2820

Horario de atención

Lunes a viernes: de 10:00 a.m. hasta 8:30 p.m.

de 10:00 a.m. hasta 8:30 p.m. Sábado: de 9:30 a.m. hasta 7:00 p.m.

de 9:30 a.m. hasta 7:00 p.m. Domingo: de 10:00 a.m. hasta 6:00 p.m.

BRENTWOOD, CALIFORNIA ( 7 de marzo )

5151 Heidorn Ranch RD

Brentwood, CA

94513

Teléfono: (925) 666-0223

Horario de atención

Aún no se precisa el horario de atención.

HIGHLAND, CALIFORNIA ( 8 de marzo )

28000 GREENSPOT RD

Highland, CA

92346-4450

Teléfono: (909) 863-4762

Horario de atención

Lunes a viernes: de 10:00 a.m. hasta 8:30 p.m.

de 10:00 a.m. hasta 8:30 p.m. Sábado: de 9:30 a.m. hasta 7:00 p.m.

de 9:30 a.m. hasta 7:00 p.m. Domingo: de 10:00 a.m. hasta 6:00 p.m.

GENESEE COUNTY, MICHIGAN ( 13 de marzo )

Aunque no se precisa, Costco señaló a USA TODAY que su política es no compartir las fechas de apertura específicas cuando no están seguro, toda vez que pueden surgir imprevistos y podría cambiarse el día. Esto normalmente sucede por los cronogramas de construcción, los requisitos de la ciudad, entre otros.

PROSPER, TEXAS ( 14 de marzo )

5620 W University Drive

Prosper, TX

75078

Teléfono: (972) 346-6120

Horario de atención

Aún no se precisa el horario de atención.

WEATHERFORD, TEXAS ( 15 de marzo )

310 Center Point Road

Weatherford, TX

76087

Teléfono: (682) 803-2846

Horario de atención

Lunes a viernes: de 10:00 a.m. hasta 8:30 p.m.

de 10:00 a.m. hasta 8:30 p.m. Sábado: de 9:30 a.m. hasta 7:00 p.m.

de 9:30 a.m. hasta 7:00 p.m. Domingo: de 10:00 a.m. hasta 6:00 p.m.

Se tiene conocimiento que serán dos las sucursales que abrirá Costco en Estados Unidos el mes de abril de este 2025, aunque no se detalla la fecha exacta. Ellas son:

STUART, FLORIDA (abril de 2025)

ALPES DE MINAMI, JAPÓN (abril de 2025)

Es preciso mencionar que Costco planea aperturar más de 20 almacenes hasta agosto de 2025. De ese total, 26 serán nuevos y los tres restantes serán reubicaciones.

Un trabajador de Costco carga cajas de agua embotelladas. (Foto: AFP)