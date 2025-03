La primavera ha llegado a Estados Unidos y la cadena de supermercados Costco ha renovado sus pasillos con una serie de ofertas imperdibles. Desde artículos de jardinería hasta moda y productos de belleza, hay algo para todos los gustos y necesidades. Si eres un cazador de ofertas, esta es la época ideal para aprovechar los descuentos y surtir tu hogar con artículos de calidad sin gastar de más. A continuación, los mejores productos que han llegado a las tiendas en marzo.

LOS 7 NUEVOS PRODUCTOS DE COSTCO QUE HAN LLEGADO EN MARZO

1. Kit completo de flores

Con un precio accesible de US$21,99, este kit es perfecto para quienes desean embellecer su jardín sin necesidad de ser expertos en jardinería. Simplemente agregas agua y en poco tiempo verás cómo florecen begonias, lirios y otras flores primaverales.

Estas flores de Costco adornarán de la mejor forma tu jardín (Foto: Costco)

2. Campanas de viento dobles armónicas

Para quienes buscan darle un toque musical a su espacio al aire libre, Costco ofrece estas campanas por US$49,99. Fabricadas con aluminio y metal, las campanas no solo producen un sonido relajante, sino que también añaden un aire elegante y contemporáneo a cualquier patio o jardín.

3. Tarta de queso tiramisú de Kirkland Signature

Los amantes de los postres encontrarán en Costco una verdadera joya culinaria: la tarta de queso tiramisú de Kirkland Signature, disponible por US$23,99. Con su base de galleta graham, crema batida de mascarpone y un toque de cacao, este postre se ha convertido en un favorito entre los clientes, quienes lo describen como “celestial” en Reddit.

4. Bolsa Beachcomber

Costco tiene nuevamente en stock estas bolsas espaciosas y duraderas. A diferencia de las bolsas de lona, estas no se rompen, no se deshacen ni absorben el agua salada del mar. Es posible que consigas una mejor oferta en esta bolsa de vinilo de 9,5 x 19 x 13,6 pulgadas en las tiendas. Tiene un precio de US$49,99.

La bolsa es resistente al agua y perfecta para la playa (Foto: Costco)

5. Pantalones deportivos de Kirkland Signature para mujer

Guarda tu ropa deportiva pesada y hazte con un par de estos joggers livianos lo antes posible. Los compradores comparan este favorito viral de los fanáticos por menos de US$14,99 con los pantalones deportivos de alto rendimiento de Vuori por US$94.

6. Crema acuosa para la piel con Ginseng Gold Silk de Nature Republic

En el ámbito de la belleza, destaca esta crema que está a la venta por US$48,99. Esta crema K Beauty hidrata la piel en profundidad y reduce las líneas finas, siendo una opción más económica que su equivalente en Amazon, donde cuesta más de US$71.

7. Mocasines Penny de Kensie para mujer

Para quienes desean renovar su calzado, estos mocasines son una ganga a US$21,99. Cómodos, ligeros y sin cordones, son ideales para la temporada. En comparación, un modelo similar de Cole Haan se vende por US$80 en Kohl’s.

Estos zapatos ligeros para mujer tienen una plantilla acolchada y un diseño sin cordones para una mayor comodidad (Foto: Costco)