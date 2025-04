La Semana Santa está a pocas semanas de llegar, en especial la Pascua, fecha en la que las personas se ponen creativas y esconden los huevos como parte de una de las tradiciones que se vive en Estados Unidos. Esta festividad cristiana, que comenzará el domingo 13 y culminará el domingo 20 de abril, se celebra en todo el mundo y se conmemora la pasión de Cristo.

Ahora, durante estas fechas, muchos lugares y comercios suelen cerrar sus puertas por la festividad. En ese sentido, las personas están preguntando si los principales supermercados, como Costco, Walmart, entre otros, operarán de manera regular o habrá algún cambio. Aquí te resolvemos dicha duda, basándonos en la información de USA TODAY.

Y es que la mayoría de cadenas de supermercados en Estados Unidos estarán abiertas en Semana Santa, lo que sin duda aliviará a los consumidores a la hora de comprar algún producto comestible o decorar sus huevos de Pascua.

Los exteriores de un local de Costco en Virginia. (Foto: AFP)

¿QUÉ SUPERMERCADOS EN ESTADOS UNIDOS ESTARÁN ABIIERTOS EN SEMANA SANTA?

¿WALMART ESTARÁ EN PASCUAS?

Sí, Walmart estará abierto en su horario habitual el día de Pascua, confirmó la compañía a USA TODAY.

¿KROGER ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

La mayoría de las tiendas de Kroger estarán abiertas el domingo 20 de abril. Entre ellas Baker’s, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foods Co, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C Food Store, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay-Less Super Markets, Pick’n Save, QFC, Ralphs, Ruler, Smith’s Food and Drug.

¿COSTCO ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

No, los almacenes de Costco estarán cerrados el día de Pascua.

¿SAM’S CLUB ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

Los almacenes de Sam’s Club también estarán cerrados el domingo de Pascua, confirmó la compañía a USA TODAY.

¿MEIJER ESTARÁ ABIERTO EN SEMANA SANTA?

Sí, las tiendas Meijer estarán abiertas desde las 6 am hasta la medianoche el 20 de abril, confirmó la compañía a USA TODAY.

¿FOOD LION ESTARÁ ABIERTO EN SEMANA SANTA?

Sí, las tiendas Food Lion estarán abiertas durante su horario comercial normal durante la Pascua.

¿PUBLIX ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

No, las tiendas Publix estarán cerradas el domingo 20 de abril, anunció la compañía a USA TODAY.

¿TRADER JOE’S ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

Sí, las tiendas Trader Joe’s estarán abiertas durante el horario normal el día de Pascua.

¿SAFEWAY ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

La mayoría de las tiendas insignia de Albertson estarán abiertas en Pascua, dijo la compañía a USA TODAY. Esas tiendas incluyen Safeway, Albertsons, Jewel-Osco, ACME, Vons y Tom Thumb.

¿LIDL ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

Sí, las tiendas Lidl estarán abiertas en horario habitual el 20 de abril.

¿HARRIS TEETER ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

Las tiendas Harris Teeter estarán abiertas en su horario habitual durante la Pascua, según informó la compañía a USA TODAY.

¿GIANT EAGLE ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

Los supermercados Giant Eagle y Market District cerrarán a las 4 pm (hora local), y las farmacias en las tiendas estarán cerradas todo el día del domingo de Pascua, dijo la compañía a USA TODAY.

¿WEGMAN’S ESTARÁ ABIERTO EN PASCUAS?

Sí, las tiendas Wegman’s estarán abiertas durante el horario habitual el día de Pascua.

¿HARVEYS Y WINN-DIXIE ESTARÁN ABIERTOS EN PASCUAS?

Las tiendas Harveys y Winn-Dixie estarán abiertas en horario habitual el día de Pascua.

Un establecimiento de Walmart en Washington. (Foto: AFP)