En el ámbito académico, algunas universidades en Estados Unidos se distinguen no solo por su prestigio o por sus logros deportivos, sino también por el intenso enfoque que ponen en el estudio. Mientras que muchas instituciones tienen fama de ser “escuelas de fiesta”, otras destacan por el rigor y la dedicación de sus estudiantes. En particular, hay universidades en las que el trabajo duro comienza después de la admisión, con estudiantes que dedican largas horas a sus estudios fuera de clase.

Un ejemplo notable es el Franklin W. Olin College of Engineering en Needham, Massachusetts. Este instituto, que ocupa el primer lugar en la lista de universidades donde los estudiantes estudian más, es conocido por su enfoque riguroso y práctico en ingeniería. Los estudiantes en Olin no solo se involucran en sus cursos, sino que también trabajan en proyectos extensivos que ocupan gran parte de su tiempo. Según una encuesta de The Princeton Review, los alumnos de allí pasan una cantidad estudiando fuera de las horas de clase.

The Princeton Review, en su lista anual de Mejores Universidades, clasifica las instituciones de acuerdo con diversas métricas obtenidas de encuestas a estudiantes. En particular, la clasificación de las escuelas donde los estudiantes estudian más se basa en las respuestas sobre cuántas horas al día dedican a sus estudios fuera del aula. Este enfoque proporciona una perspectiva interesante sobre las exigencias académicas en diferentes universidades.

Un grupo de estudiantes de Colin College divirtiéndose con un proyecto de ingeniería (Foto: Colin College)

LAS UNIVERSIDADES EN LAS QUE SUS ESTUDIANTES SE LA PASAN MÁS TIEMPO ESTUDIANDO

Para el año 2025, estas son las 10 universidades en Estados Unidos donde los estudiantes dedican más tiempo al estudio, según The Princeton Review:

Franklin W. Olin College of Engineering — Needham, Massachusetts Universidad de Lehigh — Bethlehem, Pensilvania Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) — Cambridge, Massachusetts Instituto Tecnológico de California (Caltech) — Pasadena, California Colegio del Atlántico — Bar Harbor, Maine Instituto de Tecnología Rose-Hulman — Terre Haute, Indiana Gettysburg College — Gettysburg, Pensilvania Colegio Williams — Williamstown, Massachusetts Reed College — Portland, Oregón Colegio Grinnell — Grinnell, Iowa

Entre las universidades destacadas, el Franklin W. Olin College sigue siendo un ejemplo prominente de cómo un enfoque educativo riguroso puede definir la experiencia estudiantil. Los estudiantes no solo participan en un plan de estudios centrado en la ingeniería, sino que también se benefician de un enfoque interdisciplinario que combina las artes liberales con la educación técnica. A pesar del alto volumen de estudio, los alumnos informan una baja cantidad de exámenes, lo que refleja un método educativo basado en proyectos y una inmersión profunda en el aprendizaje.

Además, aunque la mayoría de las universidades en esta lista están enfocadas en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), no se debe asumir que los estudiantes en áreas como humanidades o artes trabajan menos. Cada disciplina tiene sus propios desafíos y formas de trabajo, que, aunque diferentes en metodología, requieren igualmente un alto nivel de dedicación y esfuerzo.