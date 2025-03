El sector bancario estadounidense cumple una función central en su economía, siendo el eje central de la gestión patrimonial, de las hipotecas, de los créditos y de una serie de servicios financieros. Los bancos más grandes no solo tienen gran presencia a nivel nacional, también a escala internacional. Su sólido desempeño financiero es una de las principales razones de su sólida reputación.

En ese sentido, y de acuerdo a Mortgage Professional America, aquí te traemos los cinco bancos más grandes de Estados Unidos, entre los que destaca JP Morgan Chase, Bank of America, entre otros. Conoce sus números y demás cifras en las siguientes líneas.

¿CUÁLES SON LOS BANCOS MÁS GRANDES DE ESTADOS UNIDOS?

Según los activos consolidados, los tres bancos más grandes del país son JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. Si combinamos sus activos totales, ascenderán a casi 8 billones de dólares. Le siguen Citibank y US Bank. Estas entidades financieras son pioneras en estos aspectos:

Préstamos hipotecarios

Financiación de empresas

Asignación de capital

JPMORGAN CHASE

JPMorgan Chase, conocido como Chase Bank, ostenta la distinción de ser el banco más grande de Estados Unidos. Cuenta con activos consolidados que ascienden a casi 3,6 billones de dólares. En 2023, fue noticia al obtener más beneficios que cualquier otro banco hipotecario del país. Con más de 5.000 sucursales físicas, también se considera el banco más grande en términos de red de sucursales.

Activos consolidados: 3,58 billones de dólares

3,58 billones de dólares Capitalización de mercado: $688.68 mil millones

JPMorgan Chase es una de las principales instituciones financieras del mundo. Esta tiene sede en la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

BANK OF AMERICA

En segundo lugar se encuentra Bank of America, otro importante banco del país. Cuenta con la impresionante cifra de 2,56 billones de dólares en activos consolidados y una amplia gama de servicios bancarios que atienden tanto a particulares como a empresas.

Bank of America cuenta con una amplia red de más de 3900 sucursales en todo Estados Unidos, además de varias sucursales en el extranjero. Además, Bank of America cuenta con más de 15 000 cajeros automáticos a disposición de sus clientes.

Activos consolidados: 2,56 billones de dólares

2,56 billones de dólares Capitalización de mercado: $348.38 mil millones

Una sede de Bank of America en Nueva York. (Foto: AFP)

WELLS FARGO

En tercer lugar, se encuentra Wells Fargo, con más de un billón de dólares en activos consolidados y alrededor de 4300 sucursales en todo el mundo. Este gigante cuenta con una red de más de 12 000 cajeros automáticos para facilitar el acceso. Además es conocido por ofrecer productos y servicios relacionados con las finanzas como:

Préstamos hipotecarios y con garantía hipotecaria

Tarjetas de crédito y banca personal

Banca de inversión

Gestión patrimonial

Banca comercial

También ofrece ayuda financiera a particulares y entidades comerciales.

Activos consolidados: 1,69 billones de dólares

1,69 billones de dólares Capitalización de mercado: $235.52 mil millones

Wells Fargo es un banco comercial muy famoso en Estados unidos. Este fue fundado en 1852 y tiene sede en San Francisco (Foto: AFP)

CITIBANK

Citibank forma parte de Citigroup Inc y es un banco de inversión multinacional y un holding diversificado de servicios financieros. Se fundó como City Bank of New York en 1812. Posteriormente, pasó a llamarse First National City Bank of New York. Tras una serie de fusiones y cambios, se convirtió en la entidad que hoy en día se conoce. Estos son los servicios que ofrece:

Banca minorista

Banca comercial

Banca de inversión

Servicios de comercio y valores

Gestión patrimonial

Hipotecas y préstamos personales

Tarjetas de crédito

Activos consolidados: 1,73 billones de dólares

1,73 billones de dólares Capitalización de mercado: 138.700 millones de dólares

Una sede del Citibank en Nueva York. (Foto: AFP)

US BANK

Considerado el quinto banco más grande de Estados Unidos en términos de activos totales, US Bank opera bajo la supervisión de su empresa matriz, US Bancorp, y su sede principal se encuentra en Minneapolis.

A lo largo del tiempo, US Bank ha conseguido expandir su tamaño y alcance gracias a la adquisición estratégica de varios otros bancos. Si bien estos bancos son relativamente pequeños, contribuyeron a consolidar su presencia como una institución financiera de gran tamaño e influencia.

Activos consolidados: 670 mil millones de dólares

670 mil millones de dólares Capitalización de mercado: $76,27 mil millones