El intenso frío de este invierno continúa azotando varios lugares de Estados Unidos. Debido a las heladas y precipitaciones que llegan en cualquier momento, te damos a conocer cuánta nieve caerá este fin de semana y en qué horario si en caso te encuentres en Nueva York, esto con el propósito de que estés prevenido; así que toma nota.

Una mujer cruza la calle mientras cae nieve en el vecindario de Fort Hamilton en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 6 de enero de 2025 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

¿QUÉ CANTIDAD DE NIEVE CAERÁ ESTE FIN DE SEMANA EN NUEVA YORK

La cantidad de nieve que caerá en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York aumentará levemente según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Lo mismo pasará en Long Island y el noreste de Nueva Jersey.

En tanto, al sureste de Nueva York sí se registrarán nevadas más fuertes, que llegarán de 3 a 7 pulgadas. Esto dependerá de la cantidad de precipitaciones mixtas se produzcan en determinadas zonas.

El Puente Bow en la nieve en Central Park el 6 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York mientras una gran tormenta invernal azota la región del Atlántico Medio (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

¿EN QUÉ HORARIO CAERÁ NIEVE ESTE FIN DE SEMANA EN NY?

Para este fin de semana se espera que una tormenta de nieve llegue a la ciudad de Nueva York, así como áreas vecinas. De acuerdo con el NWS, la nieve se extenderá por la región el sábado 8 de febrero por la noche y continuará hasta la mañana del día siguiente, domingo 9.

Para ser más específicos, el aviso de clima invernal está vigente en NYC desde las 5 p.m. del sábado hasta las 11 a.m. del domingo, mientras que el aviso de tormenta invernal se presentará desde las 7 p.m. del sábado hasta las 10 a.m. del domingo, publica FOX 5.

Por lo tanto, la nieve caerá la noche del sábado hasta poco antes de la 1 a.m. (del domingo), y a partir de esa hora hasta las 4 a.m. sería una mezcla de nieve y aguanieve; de ese horario en adelante, llegarían las lluvias heladas. Ahora, la mañana del domingo hasta antes de las 10 a.m. otra vez llegaría la nieve y aguanieve, para que después caiga lluvia entre las 10 a.m. y la 1 p.m.

Cabe mencionar que al norte de la ciudad de Nueva York, la advertencia de tormenta invernal también se dio para los condados de Ulster, Dutchess, Orange, Putnam y Rockland, junto con el norte de Westchester.

Un hombre anda en bicicleta por una acera mientras cae nieve en el vecindario de Fort Hamilton en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 6 de enero de 2025 (Foto: Charly Triballeau / AFP)