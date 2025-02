Durante la temporada de impuestos en los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) recibe millones de declaraciones que deben ser recibidas, evaluadas, tramitadas y demás, por lo que lo lógico es creer que la entidad federal necesita un mayor número de trabajadores en todas sus áreas. Sin embargo, acaba de suceder todo lo contrario, pues se dio a conocer de muchos de sus colaboradores han sido despedidos por órdenes del gobierno administrado por el presidente Donald Trump.

El jueves 20 de febrero, en pleno inicio de la temporada de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos sufrió una purga significativa al despedir a aproximadamente 6.700 empleados. Este recorte se da en un momento crucial, cuando la agencia se enfrenta a la tarea de procesar más de 140 millones de declaraciones de impuestos. Las bajas, que afectaron principalmente a empleados nuevos en periodo de prueba, generaron una gran preocupación sobre el impacto en la capacidad de la agencia para hacer cumplir las leyes fiscales.

Este recorte masivo es solo uno de los múltiples esfuerzos de reducción de personal impulsados por la administración de Donald Trump. En un contexto de recortes a los costos del gobierno, han implementado una serie de medidas que incluyen la reducción de recursos públicos, a pesar de las consecuencias que podrían generar en la eficiencia de las agencias gubernamentales.

EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE PERSONAL EN EL IRS

La purga del IRS ha sido un tema controversial, especialmente por las implicaciones que tiene en la recaudación fiscal. Los expertos en el tema han advertido que los despidos podrían resultar costosos a largo plazo para el gobierno. Según la profesora de Derecho de la Universidad de Yale, Natasha Sarin, “Por cada dólar que el IRS gasta en actividades de cumplimiento de alto nivel, la agencia recauda 12 dólares en impuestos no cobrados”. Esta afirmación subraya la efectividad del IRS en su función recaudatoria, y cómo los recortes podrían socavar esta capacidad.

RECORTES ENFOCADOS EN EMPLEADOS “EN PRUEBA”

Según los informes de Reuters, la mayoría de los trabajadores despedidos eran nuevos empleados que estaban en un periodo de prueba. Estos empleados tienen menos protecciones laborales que los trabajadores de larga duración, lo que facilitó su despido. Esta decisión, aunque parece una medida de ahorro de costos, ha generado un fuerte rechazo entre los analistas, ya que se considera que afectará negativamente la eficiencia de la agencia, especialmente en tiempos de alta demanda, como la temporada de impuestos.

DESCONFIANZA EN LA CAPACIDAD DEL IRS PARA AUDITAR

Uno de los efectos más mencionados de esta purga es la debilitación de la capacidad del IRS para investigar los esquemas tributarios complejos, especialmente aquellos llevados a cabo por algunos de los ciudadanos más ricos de Estados Unidos. Philip Hackney, profesor de derecho tributario en la Universidad de Pittsburgh y ex abogado del IRS, fue rotundo al afirmar que “Los recortes garantizarán que el IRS no persiga a los ricos y que sea sólo una agencia que realmente se centre en los ingresos bajos. Es una farsa”. Esta crítica refleja la preocupación de que los recortes puedan favorecer a los contribuyentes más poderosos, quienes a menudo evaden el pago de impuestos a través de maniobras legales complejas.

EL IMPACTO EN LA LUCHA CONTRA EL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Una de las críticas más fuertes a la decisión de despedir a empleados del IRS proviene de quienes sostienen que estos recortes podrían incentivar aún más el incumplimiento tributario. El ex comisionado del IRS durante el gobierno de Trump, Chuck Rettig, expresó su preocupación a través de LinkedIn, donde escribió: “Un IRS con fondos insuficientes beneficia significativamente a los contribuyentes no identificados y que no cumplen con sus obligaciones, a expensas directas de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones”. Esta observación señala cómo los recortes no solo afectan la capacidad operativa de la agencia, sino que también podrían generar un círculo vicioso de evasión fiscal.

REACCIONES A NIVEL POLÍTICO Y SOCIAL

El despido de empleados del IRS también ha tenido un eco a nivel político. Durante la presidencia de Joe Biden, el fortalecimiento del IRS fue una de las prioridades clave, con la agencia recibiendo recursos adicionales y la contratación de miles de nuevos empleados. En contraste, la administración Trump ha adoptado un enfoque opuesto, en el que los recortes de personal se ven como una forma de reducir los costos gubernamentales, sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo sobre la eficiencia en la recolección de impuestos.