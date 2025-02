El 10 de febrero de 2025, un suceso en la web sorprendió a gran cantidad de internautas cuando se percataron que la plataforma Google Maps implementó el cambio del nombre de Golfo de México por el Golfo de América, que el presidente Donald Trump había exigido a través de una orden ejecutiva. Si bien, solamente es visible para usuarios de Estados Unidos, ya que si estás en el país azteca podrás seguir mirándolo con el nombre original o si te encuentras en otra nación aparecerán ambas denominaciones, lo cierto es que ha generado gran polémica, por lo que muchos se preguntan cuál es el verdadero significado de este cambio. En esta nota, te damos a conocer lo que dicen los especialistas.

El Golfo de México marcado como Golfo de América se muestra a través de una lupa en la aplicación Google Maps en una computadora en Bogotá el 11 de febrero de 2025 (Foto: Pablo Vera / AFP)

EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL CAMBIO DE NOMBRE DE GOLFO DE MÉXICO A GOLFO DE AMÉRICA

Después de que Trump anunció que había cumplido su promesa de cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América, instituciones republicanas comenzaron a utilizarlo de forma oficial, algo que fue duramente cuestionado por el gobierno mexicano y varios especialistas. Y no era para menos, pues para que el mandatario pudiese cambiarlo oficialmente, debió recibir la aprobación de México y Cuba, países cuyos litorales también contienen esta cuenca oceánica de 1,6 millones de km2; algo que por supuesto no pasó, pero al saber cómo es el republicano, era de esperarse que su iniciativa se ejecute de todas maneras. Y así fue, al menos en EE.UU.

Para el Dr. Andreas Dix, presidente del Comité Permanente de Nombres Geográficos (StAGN), organización científica independiente que se ocupa de la estandarización de los nombres geográficos de las zonas de habla alemana, “los Gobiernos o países tienen el derecho de renombrar lugares”, dijo en entrevista con DW.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa después de firmar una proclamación que cambia el nombre del Golfo de México a Golfo de América (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Aunque precisó que la cuenca hidrográfica al tener tres países a su alrededor, con un nombre que fue legitimado internacionalmente, no depende de cómo lo llame una sola nación, pero este podría llegar a validarse en el territorio que esté interesado en cambiarla y quizá en otros más. “Son siglos en que ha permanecido como Golfo de México. Se podría poner el nombre y debajo entre paréntesis el nuevo, pero puede ser que un día el uso cambie y efectivamente se escriba Golfo de América”, indicó.

A pesar de que Trump tiene la intención de que Golfo de América sea reconocido a nivel mundial, México y otros países pueden continuar llamándolo con su nombre original. “Esto no es vinculante, no se les puede obligar a adoptar este renombramiento (…). Dar un nombre es algo que tiene que ver con el poder y la influencia, con demarcar qué pertenece y qué no. Eso es bastante claro de la intencionalidad de Trump, que en su programa quería hacer América grande nuevamente, también tomando decisiones simbólicas, y es algo que puede suscitar conflictos”, manifestó Dix.

Por su parte, Thomas Michael, director general para geografía, cartografía e información especializada de la editorial alemana Westermann, la cual edita el atlas Diercke, menciona también a DW que el nombre de Golfo de México tiene que ver con la historia del continente.

“Existen divergencias y perspectivas diferentes sobre la designación de mares que comparten países limítrofes. En este caso, en gran parte son aguas internacionales y para los nombres geográficos actuamos según lo que indica la ONU y también lo que dice la tradición, que en este caso es golfo de México y no de América”, dijo.

El Golfo de México marcado como Golfo de América se muestra en la aplicación Google Maps en una tableta el 11 de febrero de 2025 en Bogotá, Colombia (Foto: Luis Acosta / AFP)