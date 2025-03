Como viajero frecuente, sabes lo importante que es contar con una aerolínea que te brinde no solo comodidad, sino también flexibilidad y apoyo a lo largo de tu experiencia de viaje. Y, si alguna vez has tenido que reorganizar tus planes a última hora o gestionar un itinerario de trabajo complicado, sabrás lo valioso que es tener opciones personalizadas. Es por eso que hoy quiero hablarte de una serie de cambios que Delta Air Lines ha implementado, específicamente diseñados para los viajeros de negocios como tú. Y te aseguro que estos cambios van mucho más allá de los beneficios tradicionales.

Delta ha entendido que los viajeros frecuentes de negocios requieren algo más que solo un buen asiento o acceso a un salón VIP. El enfoque está en hacer que cada parte del viaje sea más eficiente, menos estresante y más alineada con las necesidades de tu empresa. Te cuento más sobre lo que está ofreciendo esta aerolínea, que no solo celebra su centenario, sino que se mantiene a la vanguardia en innovación dentro del sector de los viajes corporativos.

Delta Air Lines está innovando en el negocio de aerolíneas con una serie de beneficios que gustará a sus pasajeros (Foto: AFP)

FLEXIBILIDAD A LA HORA DE GESTIONAR TUS BOLETOS

Uno de los beneficios más sorprendentes que ahora ofrece Delta Air Lines es la opción de transferir boletos no utilizados. Esto no solo es una ventaja enorme, sino una verdadera solución para los viajeros de negocios, quienes muchas veces tienen que cambiar sus planes con poca antelación. Si compras un boleto para un viaje de negocios que luego no puedes usar, ahora puedes transferirlo directamente a la cuenta de gastos corporativos de tu empresa. Esto no solo te ahorra dinero, sino que simplifica mucho la administración de tus gastos.

Este tipo de flexibilidad es algo que valoro profundamente, ya que no hay nada más frustrante que perder un boleto y ver cómo se va el dinero. Con esta opción, Delta está demostrando que entiende las dinámicas de los viajes corporativos y lo que significa estar siempre en movimiento.

DATOS PERSONALIZADOS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA

Si eres de los que valora tener datos claros sobre su viaje, este beneficio te va a encantar. A través de la “Instantánea de datos e informes”, Delta ofrece métricas personalizadas y rotativas que se envían directamente a tu bandeja de entrada. Estos informes son una herramienta súper útil, especialmente para aquellos que gestionan múltiples itinerarios de negocio o necesitan tener siempre un panorama claro de sus viajes.

Tener acceso a esta información de manera tan directa no solo ahorra tiempo, sino que también te permite optimizar tus desplazamientos, tener un mejor control sobre tu presupuesto de viaje y tomar decisiones más informadas sobre tus próximos vuelos.

SOPORTE 24/7 PARA SITUACIONES URGENTES

Sabemos que los imprevistos pueden surgir en cualquier momento, sobre todo cuando se trata de viajes de negocios. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que necesitas resolver algo con urgencia, pero no tienes a quién recurrir, entonces este beneficio es para ti. Ahora, los gerentes de viajes corporativos tienen acceso a soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias al equipo de Soluciones Corporativas de Delta, que funciona junto con Global Sales Solutions (GSS). Esto te da tranquilidad, sabiendo que, sin importar la hora o el lugar, siempre hay alguien listo para ayudarte.

Si alguna vez te has sentido perdido entre vuelos cancelados, cambios de última hora o situaciones inesperadas, sabes que un buen soporte puede hacer toda la diferencia. La disponibilidad continua es, sin duda, un avance importante para aquellos que dependen de sus viajes para cumplir con su trabajo.

Delta Air Lines es una de las aerolíneas más usadas en los Estados Unidos (Foto: Delta / Facebook)

DELTA BUSINESS TRAVELER: EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS PARA TI

Hablando de nuevas ofertas, Delta también lanzó en agosto de 2024 un programa de recompensas llamado Delta Business Traveler, específicamente diseñado para viajeros de negocios. Este programa te permite obtener recompensas y beneficios más alineados con tu estilo de vida y necesidades. Ya no se trata solo de puntos acumulados, sino de beneficios que realmente tienen valor para los viajeros frecuentes de negocios. Y lo mejor es que puedes personalizarlo según tus preferencias y cómo sueles viajar.

Es un cambio significativo que te permite sacar el máximo provecho de cada vuelo, convirtiendo tu experiencia con Delta en algo aún más gratificante. Además, al ofrecerte beneficios alineados con tus necesidades de negocio, Delta está demostrando su compromiso con la mejora constante de la experiencia de sus clientes corporativos.