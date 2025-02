La temporada 2024 de la NFL ha llegado a su punto culminante con el Super Bowl LIX. Los Kansas City Chiefs, campeones defensores, buscarán su tercer anillo del Súper Tazón en cinco años cuando se enfrenten a los Philadelphia Eagles este domingo 9 de febrero desde las 6:00 pm ET en el Caesars Superdome de Nueva Orleans . Liderados por el talentoso quarterback Patrick Mahomes, los Chiefs han demostrado ser una dinastía en la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos. Por su parte, los Eagles, tras su derrota en el Super Bowl LVII ante los mismos Chiefs, buscarán la revancha y levantar el trofeo Vince Lombardi.

El enfrentamiento entre Chiefs y Eagles promete ser un duelo de alto voltaje. Mahomes, con su estilo de juego innovador y su capacidad para realizar jugadas increíbles, se enfrentará a la sólida defensa de los Eagles. El equipo de Filadelfia, por su parte, contará con su potente ataque terrestre y una defensa sólida para intentar frenar a los de Kansas City. Si vives en México y quieres disfrutar de este emocionante encuentro, así como el esperado espectáculo de medio tiempo a cargo de Kendrick Lamar, en este artículo te diremos a qué hora ver la transmisión en vivo por televisión o a través de las plataformas de streaming disponibles desde la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (EDOMEX).

Kendrick Lamar será la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, que se llevará a cabo este domingo 9 de febrero desde el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

¿A qué hora ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 desde México?

Como el saque inicial del Super Bowl LIX está programado para las 17:30 h (Tiempo del Centro de México) del domingo 9 de febero de 2025 y el partido suele durar entre tres y cuatro horas, el show de medio tiempo comenzará probablemente entre las 19:00 y las 19:30 h (Tiempo del Centro de CDMX y EDOMEX). Todo esto depende, por supuesto, de cómo se desarrolle la acción en el campo de juego del Caesars Superdome de Nueva Orleans.

¿Cómo puedo ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2025?

La edición 59 del Super Bowl se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de los principales canales mexicanos, como Canal 5 (Televisa) y Canal 7 (TV Azteca). Si prefieres disfrutar del partido Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs con mayor detalle y acceso a contenido adicional, puedes sintonizar los canales deportivos de paga como ESPN y Fox Sports. Además, NFL Game Pass en DAZN ofrece una transmisión en vivo con el show de medio tiempo por un precio accesible de 17 pesos.

¿A qué hora es el Halftime Show? Te decimos el horario de Kendrick Lamar y SZA en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 para California, Texas y Florida. ¡No te lo pierdas! | Crédito: nfl.com

¿Quién actuará en el Super Bowl LIX halftime show?

Este año, Kendrick Lamar -junto a la cantante SZA- será la principal atracción del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, que por tercer año consecutivo correrá a cargo de Apple Music (tras las presentaciones de Usher y Rihanna en los últimas dos ediciones). El rapero californiano se unirá así a una larga lista de artistas que han actuado en el Súper Tazón, desde Shakira y Jennifer Lopez hasta los Rolling Stones y Prince.

Y la propia Nueva Orleans también cobrará protagonismo en esta edición debido a su gran historial de increíbles actuaciones en el descanso del partido final del campeonato de la National Football League (NFL). La ciudad apodada como “Big Easy” acogerá el importante evento por undécima vez en febrero, donde han actuado en el pasado artistas de la talla de Beyoncé, U2, The Blue Brothers y James Brown, Ella Fitzgerald, entre otros.

¿Qué otros artistas se presentarán en el Super Bowl 2025?

Kendrick Lamar y SZA no serán las únicas estrellas que actuarán en el Super Bowl 2025. El cantante ganador del Grammy Jon Batiste cantará el himno nacional de Estados Unidos, mientras que la cantante y compositora de música cristiana contemporánea Lauren Daigle y el músico de jazz Trombone Shorty interpretarán “America the Beautiful”. Asimismo, la vocalista de R&B Ledisi interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es reconocido por sus sorprendentes actuaciones musicales que reúnen a las mayores estrellas de la industria. Cada año, la NFL logra sorprender a sus aficionados con colaboraciones inesperadas y momentos icónicos que se convierten en tendencia mundial. En la edición pasada, por ejemplo, el espectáculo estuvo encabezado por Usher, quien compartió escenario sorpresivamente con talentos como Alicia Keys, H.E.R., will.i.am, Ludacris y Lil Jon.

Philadelphia Eagles y Kansas City se enfrentarán en el Super Bowl LIX este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. | Crédito: GEC