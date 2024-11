Los ciudadanos de Pensilvania , el estado clave más importantes de los siete que otorga 20 votos electorales, acudirán a las casillas de votación este martes 5 de noviembre para participar de los comicios de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. Aquí te diré los horarios de apertura en las urnas y el tiempo límite establecido por el Colegio Electoral para poder ejercer el sufragio de las boletas, según el lugar que te corresponda.

¿A qué hora se podrá votar en Pensilvania?

Las urnas de votación en las principales ciudades de Pensilvania como es el caso de Filadelfia, Lancaster, Pittsburgh, Allentown, Scranton, entre otras ciudades, tendrán su apertura a partir de las 7:00 am ET y estarán disponibles hasta las 8 pm ET .

¿Se necesita identificación para votar en Pensilvania?

A menos que sea su primera vez votando, no necesita mostrar ninguna identificación para votar con una boleta regular el día de la elección.

Quienes votan por primera vez deben mostrar algún tipo de identificación, pero no es necesario que sea una identificación con fotografía. Las formas aceptables de identificación son:

Licencia de conducir de Pensilvania o tarjeta de identificación de PENNDOT

Identificación emitida por cualquier agencia de la Commonwealth

Identificación emitida por el gobierno de los EE. UU.

Pasaporte estadounidense

Identificación de las Fuerzas Armadas de EE. UU.

Identificación de estudiante

Identificación del empleado

Confirmación emitida por la Oficina de Registro de Votantes del Condado

Identificación sin fotografía emitida por la Commonwealth que muestra el nombre y la dirección

Identificación sin fotografía emitida por el gobierno de EE. UU. que muestra el nombre y la dirección

Permiso de armas de fuego

Factura de servicios públicos actual, extracto bancario, cheque de pago o cheque del gobierno que muestre nombre y dirección

¿Cómo me identifico para votar en Pensilvania?

Si tiene una licencia de conducir estatal, debe proporcionar el número de su licencia de conducir en su formulario de registro. Si no tiene una licencia estatal, debe proporcionar los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social (SSN). Si no tiene un número de seguro social, escriba “ninguno” en el espacio provisto para este número.

¿Cómo encuentro mi lugar de votación o centro de votación?

Puede averiguar dónde votar de la siguiente manera:

Ingrese a VOTA.PA/FIND para ubicar el lugar de su centro de votación en el estado de Pensilvania

para ubicar el lugar de su centro de votación en el estado de Pensilvania Llame o envía un mensaje de texto a 844-338-8743 (VoreRiders)